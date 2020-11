FRIKJENT: Al Ghadri islamske senter i Sarpsborg ble anmeldt av kommunen for brudd på smittevernreglene, men saken er nå henlagt av Øst politidistrikt. Foto: Gisle Oddstad

Ble anmeldt etter religiøs samling - nå er saken henlagt

Det stormet rundt Al Ghadir islamske senter i Sarpsborg etter et utbrudd som spredte seg etter en religiøs samling der. Men politiet mener de har fulgt alle regler.

For mindre enn 10 minutter siden

Over 200 personer ble smittet i flere Østfold-kommuner etter det religiøse arrangementet som fant sted over ti dager i perioden 20. til 30. august i går.

Kommunen endte med å levere inn en anmeldelse av det islamske senteret for brudd på smittevernreglene.

Politiet har imidlertid konkludert med at det ikke har vært brudd på regelverket, skriver de i en pressemelding tirsdag.

Lokalene der samlingene har funnet sted er spredt på to bygningsmasser, som til sammen utgjør cirka 220 kvadratmeter. De har i tillegg til avhør gjort krimtekniske undersøkelser på stedet, som oppmåling av lokalene.

Politiets etterforskning har vist at cirka 140 personer deltok på feiringen på det meste.

– Disse var fordelt på en slik måte at avstandskravet på en meter kunne overholdes. I tillegg hadde foreningen sendt ut informasjon i forkant om smittevernstiltak. I lokalene var det hengt opp plakater som minnet om at det ikke var lov til å hilse, klemme eller liknende, og det var også plassert ut håndsprit flere steder.

Politiet presiserer imidlertid at feiringen ikke ville vært lovlig i dag fordi coronaforskriften er endret.

Etter at utbruddet ble kjent, fortalte forstander og leder Sadiq Baker Alezairjawi til VG at han hadde samarbeidet godt med kommunen for å stanse virusets spredning.

Sarpsborg-ordfører: Mener det var riktig

– Jeg tar henleggelsen til etterretning. Jeg er glad for at det blir presisert at dette ville vært ulovlig i dag og ville blitt straffeforfulgt, så man ikke tror det ville være mulig å gjennomføre dette igjen slik det er nå, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje til VG.

– Da utbruddet pågikk var det tema at belastningen mot miljøet var stor. Har de måttet tåle unødvendig stor belastning som følge av dette?

– Jeg har stor forståelse for at dette har vært vanskelig og krevende for miljøet. Det er klart det er tøft å få en anmeldelse mot seg. På den andre siden er jeg også glad for at man måtte komme videre. Det er ikke kommunens oppgave å etterforske. Jeg mener derfor det var riktig å løfte denne vurderingen dit den hører hjemme, sier ordføreren.

Ordføreren understreker at det var skjerpende for kommunens del at lokalene ble brukt ulovlig da de anmeldte, men at denne siden av saken er under behandling i kommunens plan- og bygningsavdeling.

Publisert: 17.11.20 kl. 21:26