Smitterekord i Oslo: Registrert 367 nye tilfeller

Samme dag som byrådet i Oslo innførte de strengeste tiltakene siden nedstengingen for ett år siden, ble det satt ny rekord i antall registrerte smittetilfeller i hovedstaden.

Mandag ble det registrert 367 nye smittetilfeller i Oslo, viser kommunens egne tall.

Det er det høyeste tallet registrert på én dag noensinne, og 92 flere tilfeller enn gjennomsnittet de siste syv dagene, som er på 280.

Smittetrenden i hovedstaden har vært stigende siden 18. februar, ifølge VGs oversikt.

R-tallet i Oslo er estimert til 1,5. Det er antatt at 90 prosent av alle meldte tilfeller nå er det britiske muterte viruset, som er langt mer smittsomt enn tidligere varianter.

– Selv om vi har hatt svært strenge tiltak i Oslo i lang tid har smitten mer enn firedoblet seg siden begynnelsen av februar. Det er ingen tvil om at vi er inne i en tredje smittebølge, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på pressekonferansen hvor de nye tiltakene ble presentert mandag kveld.

Smittetrykket er høyst i bydelene Stovner, Grorud, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.

For første gang blir det nå innført differensierte tiltak i Oslo. I disse hardest rammede bydelene blir det innført hjemmeskole helt ned til 5. trinn.

Her kan du se smittetrykket i de ulike bydelene i Oslo nå:

Fjerde innstramming i år

Mandag bestemte byrådet i Oslo seg for å innføre de strengeste tiltakene siden Norge stengte ned for ett år siden.

Det er fjerde gangen tiltakene blir strammet inn i hovedstaden – bare etter nyttår.

– Forrige uke ble 1967 oslofolk registrert smittet av coronaviruset. Vi har aldri vært i nærheten av å registrere et så høyt smittenivå som vi har gjort den siste uken, sa Johansen mandag.

Han sier at smittesporingsteamet gjør en enorm innsats, men at kommunen er bekymret for kapasiteten deres.

– Hvis smitten blir for høy over for lang tid, risikerer vi at systemet kneler. Da mister vi kontrollen, sier Johansen.

De nye tiltakene vil gjelde fra og med i morgen, onsdag 17. mars:

Oslo kommune innfører et forbud mot mer enn to besøkende i private hjem.

Kommunen innfører også heldigital undervisning og hjemmeskole i ungdomsskoler og videregående skoler.

Barnehagene i hovedstaden blir stengt i påskeuken.

Det blir også hjemmeskole for 5. til 7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Det kan bli aktuelt å innføre heldigital undervisning for denne aldersgruppen på andre skoler eller i andre bydeler dersom smittesituasjonen lokalt tilsier det.

Barnehagene og skolene skal gjenåpnes på rødt nivå tirsdag 6. april. Øvrige tiltak gjelder til 9. april. De eksisterende tiltakene videreføres også.

