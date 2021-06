Søstrene gjenforenes etter 17 måneder: − Klarer ikke slutte å gråte

GARDERMOEN (VG) De nye innreisereglene har åpnet opp for etterlengtede gjenforeninger. Søstrene Silja og Ingibjörf fikk endelig holde rundt hverandre etter ett og et halvt år.

Silja Ruth (42) står i ankomsthallen på Oslo lufthavn Gardermoen og speider etter lillesøsteren. Flyet hennes fra Island har endelig landet, og Ruth nistirrer på åpningen der hun snart skal dukke opp.

Sist hun så søsteren var for 17 måneder siden. Coronapandemien og landegrensene har holdt dem fra hverandre.

Så ser hun henne, og de to søstrene løper mot hverandre og ender i en gråtende klem.

– Det er utrolig, man kan egentlig ikke beskrive det. Vi har ventet lenge på dette, og nå er vi endelig... Beklager, jeg klarer ikke slutte å gråte. Jeg tror ikke jeg kan beskrive det, sier lillesøster Ingibjörf Freyja (26).

– Har ikke ord

Fredag valgte regjeringen å åpne grensen for blant annet besteforeldre, kjærester og andre familiemedlemmer, dersom de er bosatt i EØS-området eller Storbritannia.

I tillegg er det bestemt at det kun blir hotellkarantene for land og områder i EU/EØS som har over 500 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, noe ingen land eller områder i EU/EØS har nå. Dermed oppheves karantenehotell for alle.

– Hvis vi skulle ha besøkt hverandre før, måtte vi ha sittet så mye i karantene i Norge og Island, og det hadde gått altfor mye tid, sier Ruth. Men nå får de to endelig bruke tid sammen.

– Jeg har ikke ord for det. Det er så godt. Man kan ikke styre tårene, de bare triller. Det er deilig, sier Ruth.

Nå skal søstrene hjem til Larvik, der Ruth bor.

– Da blir det stranden, øl og litt mer strand. Vi skal kose oss med ungene, og har ikke noen store planer – bare skravle og kos.

Freyja ser også frem til å møte nevøene sine igjen.

– Herregud, jeg kommer til å gråte enda mer da. Det kommer til å bli flott. Jeg har bare sett dem vokse gjennom Snapchat og Facebook de siste to årene, så det blir fantastisk.

Mange som reiser

Regjeringen påpeker imidlertid at hotellkarantene likevel kan bli innført på kort varsel for reisende fra land hvor eventuelle nye mutasjoner av covid-19 sprer seg raskt. Av denne grunn innfører de karantenehotell for reisende fra Storbritannia natt til mandag.

I tillegg åpnes det for karantenefrie reiser fra Polen, Romania og flere finske regioner.

Pressekontakt hos Avinor sier til VG at det ikke er særlig lang ventetid på Oslo lufthavn søndag.

– Det er ikke særlig mye køer i dag. Det blir litt køer fordi mange skal reise og man må sjekke dokumentasjon. Men det flyter, og det er ingen utfordringer nå, sier Caroline Maria Nilsen.

Hun bekrefter at det er mange folk som skal ut og reise nå.

– Det kan se ut som det er mye kø fordi det er mye folk som skal reise. Men det er godt å se folk igjen da.

Lørdag var det mye mer køer på flyplassen fordi flere utenlandsfly skulle ut, sier Nilsen.

Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 det siste halvåret slipper testing på den norske grensen fra torsdag 24. juni. De slipper også å vise frem innreiseregistreringsskjema før de kommer inn i landet.

Fram til 5. juli er reiserådet fra Utenriksdepartementet (UD) å fraråde alle reiser til utlandet. Men etter dette vil de ikke lenger fraråde ikke-nødvendige reiser til EØS-landene, Storbritannia og Sveits.