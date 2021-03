NYE TILTAK I VGS: Kunnskapsminister Guri Melby (V) informerer nå om en ny og egen smittevernveileder for videregående skole, der det blant annet åpnes for frivillig munnbindbruk. Foto: Jil Yngland

Åpner for munnbindbruk i videregående skole

I en ny og oppdatert smittevernveileder for videregående skole åpnes det opp for munnbindbruk. Den nye veilederen skal gjøre det enda enklere for skolene å følge smitteverntiltakene, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Skolene i Norge drives etter den såkalte trafikklysmodellen, der de ulike fargene grønn, gul og rød symboliserer ulike nivåer av smitteverntiltak.

Onsdag kommer kunnskapsminister Guri Melby med en ny og oppdatert veileder for videregående skole – der flere ting er endret. Tidligere hadde VGS felles veileder med ungdomsskolene, men de får nå sin egen.

Siden veilederen først ble laget har det også kommet mye ny kunnskap om smitte blant barn og unge i dagens situasjon med mutert virus.

– Smittevernveilederne med trafikklyssystemet har ført til forutsigbarhet og en struktur som er forståelig, men vi har fått tilbakemeldinger på at det er stor variasjon i hvordan de

etterleves. En tydeliggjøring av veilederen har derfor vært en prioritering. Den nye veilederen skal gjøre det enklere for skolene å følge smitteverntiltakene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Den nye veiledere skal tre i kraft først 12. april slik at skolene får tid til å forberede seg.

Munnbind kan være aktuelt

Blant annet åpnes det nå for at skoler i samråd med lokale helsemyndigheter kan anbefale bruk av munnbind utenfor undervisningen, som i friminuttene og på vei til og fra klasserom, skriver regjeringen i en pressemelding.

Ifølge veilederen kan det være aktuelt å anbefale munnbind i skolen ved denne situasjonen:

Det er en generell munnbind-anbefaling i kommunen skolen ligger og skolen er på gult eller rødt nivå og det er en situasjon der det ikke er mulig å holde anbefalt avstand til andre på skolen.

Det understrekes imidlertid at dette skal være frivillig både for elever og ansatte, og munnbind bør deles ut gratis til elevene og de ansatte. Kommunene vil få dekket slike merutgifter.

– Smittevern i videregående er en utfordring, fordi elevene er eldre og samler elever fra et større geografisk område. De eldste elevene har bedre forutsetning for å kunne bruke munnbind riktig, og derfor kan munnbind utenfor klasserommet vurderes som et ekstra smitteverntiltak. For eksempel kan det være aktuelt i fellesområder der det lett kan oppstå trengsel, sier Melby.

Samtidig understreker departementet at munnbind ikke skal være noen erstatning for det å holde avstand. Det nye avstandskravet på to meter gjelder imidlertid ikke i skoler og barnehager, fordi det må være praktisk mulig å holde både skoler og barnehager åpne.

Andre, endrede råd og regler

Flere ting er oppdatert i den nye veilederen, blant annet:

På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til

gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper, eksempelvis halve klasser.

Råd om nærkontakter er tydeliggjort slik at det blir enklere å definere hvem som må i

karantene. Med nærkontakter menes personer som er har vært i mindre enn 2 meters

avstand fra personen som er smittet i mer enn 15 minutter.

Smitteverntiltak tilpasset elever med særskilte behov både i ordinær videregående skole og spesialskole har fått egen omtale

Voksenopplæringen har fått egen omtale

Skolene oppfordres til å begrense kontakt mellom ansatte så langt det er mulig. Alle oppgaver som kan gjøre på hjemmekontor, bør gjøres hjemme i kommuner der det er en anbefaling eller et påbud om hjemmekontor.

Det er tydeliggjort at elevråd og skolehelsetjeneste skal delta aktivt i planleggingen av smitteverntiltak på skolen.

Flere veiledere på vei

Det vil komme oppdaterte veiledere også for barnehage og skole, har Utdanningsdirektoratet bekreftet overfor Utdanningsnytt. Planen er å publisere disse før påske, ifølge direktoratet.