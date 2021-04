Mener folk kan stole på å få vaksinen innen juli og august

Folk bør kunne stole på at alle som ønsker det vil ha fått vaksine i juli og august, sier FHIs Preben Aavitsland. Lettelsene for de vaksinerte lar imidlertid vente på seg.

Nesten 20 prosent av befolkningen har nå fått minst én vaksinedose, viser VGs oversikt. Over fem prosent er helt fullvaksinerte. Folkehelseinstituttets (FHI) siste scenario viser at alle sannsynligvis vil få tilbud om vaksine innen utgangen av august.

Kanskje kan det skje enda tidligere, ifølge overlege Preben Aavitsland i FHI.

– Det har vært mye fram og tilbake med datoer for når folk skal få vaksiner. Hvordan skal folk da stole på at alle kan få vaksine i løpet av august?

– Jeg skjønner at folk blir frustrerte av dette. Det er vi også, for vi får beskjeder to ganger i uken nærmest, om hvor mange vaksiner som kommer, når de kommer, hvilke vaksiner som kommer, sier Aavitsland.

– Men for Pfizer, som er hovedvaksinen i vårt program, så har vi nå fått beskjeder som vi føler er ganske sikre, og at vi har fem millioner doser nå mellom mai og juli som vil dekke veldig mange i befolkningen, pluss at vi får en del av noen andre vaksiner. Jeg tror nok at folk kan stole på at alle i juli og august vil ha fått vaksine, sier han til VG tirsdag.

I Norge vaksinerer vi nå hverken med AstraZeneca-vaksinen eller vaksinen fra Johnson og Johnson som følge av at de er satt på pause på grunn av bivirkningsmeldinger. Dermed vaksinerer vi i Norge nå med Pfizer-vaksinen og Moderna-vaksinen, begge såkalte mRNA-vaksiner som gis i to doser.

Her er høyest andel vaksinert

På topplisten over kommuner med høyest andel vaksinerte i befolkningen per 100 innbyggere, finner vi Utsira øverst med over 59 vaksinerte per 100 innbyggere. En rekke mindre kommuner er på listen med en andel vaksinerte på over 35 vaksinerte per 100.

Også Hvaler, Sarpsborg, Stor-Elvdal og Siljan kommuner ligger på topp 10-listen hvis vi ser på vaksinerte per 100 innbyggere. Sarpsborg er på listen over kommuner som får 20 prosent ekstra vaksinedoser.

Diskuterer lettelser for vaksinerte

Så langt er det ingen spesielle lettelser for vaksinerte. Danmark er blant landene som allerede har gitt flere fordeler til dem som nå skal være godt beskyttet mot å bli alvorlig coronasyke.

– Hvorfor gjør vi ikke det her nå?

– Jeg tror vi kommer til å gjøre dette her også etter hvert. Vi er litt mer forsiktige enn danskene nå i gjenåpningen. Men sånne lettelser vil kommet etter hvert, sier Aavitsland.

– Etter hvert nå vil det komme nye lettelser for vaksinerte. Dette er noe vi diskuterer nå, og så skal regjeringen bestemme etter hvert at vi kan lette på stadig flere tiltak for vaksinerte, men etter hvert også for alle.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo kommune har flere ganger etterlyst enda flere vaksinedoser enn hovedstaden får i dag. Mandag sa han til VG at han håper alle over 18 år i Oslo har fått første stikk i løpet av juli.

Det er ikke helt usannsynlig, tror Aavitsland i FHI.

– Kanskje i juli, kanskje i begynnelsen av august. Vi gjør så godt vi kan med å få vaksiner ut i kommunene, og i Oslo får de jo flere vaksiner enn i andre kommuner siden de har et større problem, så der vil det kanskje gå litt raskere, sier han.