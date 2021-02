STENGT: Mange smittede i et utbrudd i Halden, knyttes til denne ishallen - der hockeyklubben Comet holder til. Det er ingen mistanke om smittevernbrudd - men et større utbrudd av et mutert og mer smittsomt virus. Foto: Tore Kristiansen, VG

Ishall-utbruddet i Halden: Venter at utbruddet vil vokse

Minst 63 personer knyttes til ishall-utbruddet i Halden. Kommuneoverlegen venter nå flere tilfeller av det muterte, mer smittsomme viruset og svar på om utbruddet kan ha startet tidligere enn først antatt.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Per nå er det ingen konkrete koblinger mellom bredden og eliten i ishockeyklubben Comet Hockey – utover at de spiller i samme ishall, viser smittesporingen fra Halden.

Det ene tilfellet av mutert virus som er påvist, er hos en person som tilhører breddedelen av klubben. Mange av de smittede har til felles at de var i ishallen lørdag 23. januar. Elitelaget hadde imidlertid ikke trening da.

– Vi er nå veldig spente på den første prøven vi sendte til sekvensering fra elitelaget. Alle i klubben deler jo is, men eliten og bredden har separate garderober og innganger. Dersom vi nå får påvist den muterte varianten begge steder, blir vi også sikre på at dette er ett felles utbrudd, sier kommuneoverlege Kjersti Gjørsund.

– Vi tror jo det er et felles utbrudd – det er det vi mistenker, understreker hun.

FHI har tidligere uttalt at de forventer at flere prøver fra utbruddet vil være positive.

Har kalt inn til møte om tiltak

Totalt 57 personer fra Halden knyttes til utbruddet, i tillegg til seks elitespillere som bor i Fredrikstad og Sarpsborg. De smittede er både store og små spillere, foreldre og personer som er en del av støtteapparatet i klubben.

Tirsdag kveld ventes også en avgjørelse over hvilke tiltak som kommer fremover - etter møter kommunen har hatt med FHI, Helsedirektoratet og statsforvalteren. Det sier kommunedirektør Roar Vevelstad til Halden Arbeiderblad.

Det er kalt inn til et ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag kveld.

Tirsdag ettermiddag presiserer Helsedepartementet at kommunene som søndag fikk forsterkede tiltak etterutbruddet i Halden, onsdag får samme lettelser som de andre kommunene som er definert som «Ring» 1 eller 2.

Altså åpner Regjeringen for de samme lettelsene som kommunene som i kommunene ble nedstengt i Nordre Follo-utbruddet. Samtidig kan kommunene selv velge å innføre en strengere forskrift.

Lurer du på om det muterte B117-viruset er påvist i din kommune? Sjekk oversikten her:

Mistenker at smitten startet tidligere

Kommuneoverlege Gjørsund lurer imidlertid på om smitten kan ha startet enda tidligere enn lørdag 23. januar, nemlig den 20. januar - den første dagen hallen åpnet etter å ha vært stengt en stund.

Smittesporingen tyder på at dette kan være tilfelle.

– Vi har nå sendt inn en prøve fra en smittet som ikke har vært der siden den 20. januar. Den personen som har fått påvist den britiske mutasjonen var også i ishallen da, og kan ha blitt smittet da. Får vi bekreftet at en mutasjon påvises også hos den som ikke har vært i hallen siden den 20., har smitten pågått lenger, sier hun.

– Vil det få noen konsekvenser rent praktisk dersom utbruddet startet tidligere?

– Nei, fordi folk er allerede i karantene. Men det vil bare gi oss mer kunnskap, sier hun.

NEDSTENGT: Halden kommune er omfattet av strenge tiltak som følge av utbruddet som er under kartlegging. Både voksne og barn, idrett, skoler og næringsliv er berørt. Foto: Tore Kristiansen, VG

Forventer flere smittede

Gjørsund sier at kjennskapen til tidligere smitteutbrudd i ishaller, gjorde at det ikke ble sett på som unaturlig at utbruddet vokste i begynnelsen. Kommunen agerte fort, med karantene og testing.

Men allerede onsdag - bare to dager etter at den første smitten ble påvist, ba hun mikrobiologen om å sende prøver til FHI for analyse.

– Nå som også nærkontakter er smittet og viruset har kommet seg ut av ishallen, er det tydelig at dette viruset smitter svært lett. Men det vi er veldig glad for, er at alle prøver kan spores tilbake til ishallen, enten at folk har vært der, eller er nærkontakt med noen som har vært der.

– Forventer dere at utbruddet skal vokse ytterligere?

– Ja, vi forventer at det skal vokse. Vi har mange i karantene – blant annet flere skoletrinn, men de skal testes først på dag syv.