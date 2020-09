Først innførte Asker kommune besøksstans hos Anja. Etter to dager forsto kommunen at det ikke var lovlig. Likevel ble plakaten hengende på hoveddøren til Anjas hjem i en måned.

Kommunen stengte døren til Anjas (46) private hjem

– Jeg sa til dem at det var ulovlig, men de hørte ikke på meg. De la virkelig det store egget, sier Anja Haralstad (46).

VG har avslørt at minst 133 kommuner innførte besøksstans for over 2400 utviklingshemmede som bor i bofellesskap og omsorgsboliger under pandemien.

Nå viser det seg at tallet kan være langt høyere.

Asker kommune oppga opprinnelig til VG at de ikke har innført besøksstans.

Nå erkjenner kommunen at det ikke stemmer.

169 innbyggere fikk besøksstans til sitt private hjem.

En av dem var Anja Haraldstad.

Hun har en lett utviklingshemming og bor i Askervangen bofellesskap. Der har hun en privat leilighet med utgang til et fellesområde som hun deler med fem andre.

Kjæresten Tommy bor like ved. Fra 12. mars kunne hun besøke hverken ham eller den tilrettelagte jobben i Asker produkts kantine som normalt.

– Da gikk det helt i lås for meg, forteller Anja. – Jeg isolerte meg i leiligheten og sluttet å kontakte folk, både på boligen og på sosiale medier, forteller hun.

Intensjonen var å beskytte mot smitte, sier avdelingslederLise Lohne Velund på Askervangen til VG.

I dag er hun lei seg for at dette kan ha gjort coronatiden ekstra krevende, både for beboerne og deres familier.

– Jeg vet ikke hva som er verst av ensomhet eller Covid-19, men jeg taklet ikke følelsen av isolasjon i det hele tatt, sier Anja i leiligheten i Asker.

Før sommeren ba VG norske kommuner oppgi antall personer som var rammet av besøksstans i Asker kommune:

«Det har vært besøksrestriksjoner for å overholde smittevernsreglene, og tett samarbeid med pårørende som har gjort avtaler, det har ikke vært innført besøksstans», svarte kommunen.

Onsdag svarte Asker kommune at 169 utviklingshemmede innbyggere fikk innført besøksstans til boligen sin fra 12. mars. Kommunen skriver at besøksforbudet etter kort tid ble omgjort til besøksrestriksjoner.

– Hvorfor svarte Asker at dere ikke har hatt besøksstans?

– Vi ser i etterkant at svaret på VGs innsynsbegjæring er formulert feil, skriver virksomhetsleder Grete Skustad Floberg i Asker kommune.

– Dette burde naturligvis ha kommet frem i kommunens svar på VGs innsynsbegjæring. Vi beklager at det ikke skjedde. Det har aldri vært kommunens intensjon å gi feil opplysninger, skriver hun.

Kommuneoverlege Meera Grepp erkjenner at det var feil å innføre generelt besøksforbud og at kommunen hadde strengere smitteverntiltak i innledningen av pandemien enn nødvendig.

– Nedstengningen av samfunnet var en krevende periode, der det var mye usikkerhet knyttet til hvordan pandemien skulle utvikle seg. Vårt aller største ønske var å beskytte de mest sårbare av oss, sier Grepp.

Fra Askervangen gikk det e-post til alle pårørende. Signalet var at det var besøksstans.

I tillegg ble det hengt opp plakater om besøksforbud på inngangsdørene til bofellesskapet, bekrefter avdelingslederen på Askervangen.

– Vi ser i etterkant at vi burde ha formulert oss helt annerledes, sier Lise Lohne Velund.

To dager senere forsto de at besøksforbud var ulovlig.

– Dessverre ble det aldri sendt ut skriftlig informasjon til de pårørende om at besøksforbudet ble opphevet, slik det ble gjort da besøksforbudet ble innført, forteller Velund.

Plakaten fortsatte å henge på døren i en måned før den ble tatt ned.

– Det kan ha gjort at både beboere og pårørende satt igjen med inntrykket om at besøksforbudet gjaldt lengre enn det gjorde i praksis, sier Velund.

Ingen beboere ble isolert i praksis, med unntak av de første dagene, ifølge Velund.

– Det har også vært gjennomført besøk på Askervangen i løpet av våren, samtidig som beboere kunne dra på besøk, sier Velund.

Hver uke ble det sendt ut informasjon til pårørende om situasjonen på Askervangen. På dagtid tilrettela egen aktivitetsvakt for aktiviteter ute og inne, opplyser hun.

Slik har VG jobbet VG har spurt samtlige norske kommuner hvor mange personer med psykisk utviklingshemming som bor i en omsorgsbolig eller bofellesskap der det er innført besøksstans. Svarene omfatter hele eller deler av perioden 1. mars til 1. mai 2020. Ifølge kommunene har 2599 personer med psykisk utviklingshemming hatt besøksstans i perioden. 134 kommuner bekrefter at de innførte besøksstans i bofellesskap og omsorgsboliger. Tallet har økt siden publisering 20. september ettersom nye kommuner bekrefter besøksstans. I samme periode fattet kommunene 27 tvangsvedtak begrunnet med covid-19 og smittevern. Det er ikke kjent hvor mange som frivillig hadde besøksstans eller om det er fattet andre typer lovlig vedtak. 26 kommuner svarer at de har innført portforbud eller bedt beboere om å holde seg innendørs. Dette gjelder 355 utviklingshemmede. Enkelte fikk portforbud mens de ble testet for smitte. Funnet er basert på kommunenes egenrapportering og egen definisjon av besøksstans og portforbud. Innsynet er besvart av 338 kommuner. Det utgjør 95 prosent av landets kommuner. Ni kommuner har avslått VGs innsynsbegjæring. Et flertall av kommunene begrunner besøksstans i retningslinjene Helsedirektoratet sendte ut 14. mars 2020. Ifølge Helsedirektoratet var det ikke lovlig å innføre besøksstans i utviklingshemmedes hjem basert på deres retningslinjer. Vis mer

– Jeg synes de lager et litt glansbilde, jeg, sier Anja.

– Jeg har ikke sett noen aktivitetsvakt, og jeg mener jeg ble isolert, fortsetter hun.

Hun er tydelig på at skiltet som ble hengt på døra i Askervangen bofellesskap ikke opplevdes greit.

– Tror du de først og fremst ønsket å beskytte deg?

– Jeg vet ikke. Myndighetene trodde kanskje de skulle hjelpe oss, men de gjorde oss isteden sykere, sier Anja.

Noen dager inn i pandemien begynte hun å føle seg dårlig.

Hun fotograferte speilbildet sitt mens hun var innendørs:

– Jeg var redd det var smitte, og jeg sliter med angst. – Først blir jeg nummen i fingrene. Så begynner jeg å skjelve og kaldsvette, forteller hun.

– Noen ganger er anfallet så kraftig at jeg besvimer. Når jeg våkner husker jeg ingenting av hva som har skjedd. Det gikk mange tanker gjennom hodet under pandemien, fortsetter hun.

Eksperter sier til VG at mange utviklingshemmede har opplevd flere psykiske belastninger under pandemien:

– Økt stress, søvnproblemer, depresjonssymptomer og angst er vanlige symptomer på brudd i rutiner og isolasjon, sier psykologspesialist Kari Bøckmann.

Hun har arbeidet med pårørende i mange år og var sentral i utviklingen av nasjonal pårørendeveileder.

– Mange med utviklingshemming risikerer å slite med konsekvensene av pandemien i lang tid fremover, mener sosionom Una Stenberg ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Hennes kollega på Frambu, pedagogisk-psykologisk rådgiver Marianne Bryn, sier smittevernsreglene skapte en spesielt kompleks utfordring for nettopp utviklingshemmede.

– Å se inn i øynene, være tett inntil og holde rundt og klemme ble definert bort av mange tjenesteytere, fordi de måtte skjerme seg selv. Men mange med psykisk utviklingshemming bruker kroppskontakt som kommunikasjon, sier Bryn.

Avdelingsleder Velund på Askervangen sier at alle der har kunnet ha kontakt med andre, både beboere og pårørende. Samtidig har hun forståelse for Anjas opplevelse av situasjonen:

– Vi beklager at vi ikke har klart å ivareta henne på en bedre måte, sier Velund.

I dag tenker hun tilbake på våren 2020 som en krevende, nesten kaotisk tid.

– Det er flere ting vi burde ha gjort annerledes, sier hun.

Hun lister opp: Bedre rutiner for hvordan informasjon fra nasjonale myndigheter og kommuneoverlegen når ut til alle ledere, på alle nivåer. Tydeligere på hvilke restriksjoner og smittevernregler som gjaldt på Askervangen til enhver tid.

– Vi burde også ha involvert både beboere og pårørende mer i utformingen av smittevernrutiner og restriksjonene. Alt dette tar vi med oss videre, sier Velund.

Fra første uka i juni ble Anja kjørt til og fra jobben i Asker produkt igjen. – Jeg elsker jobben min, sier hun.

En dag fikk Anja møte kjæresten Tommy (56) igjen. Hun husker ikke hvilken. Bare at de møttes på tunet uten leiligheten hennes og at det var så hyggelig.

Første gang de møttes var på ungdomsklubb i Asker.

– Han er kjempesøt, sier Anja.

– Det ble veldig mye følelser, så jeg begynte å gråte, sier Anja.

– Det gjorde jeg også, sier Tommy.

