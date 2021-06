SLUKKER BRANN: Store lyngområder har brent og helikoptre har pøst vann utover knusktørre områder på Sotra. Foto: Marit Hommedal

Sotra: Overvåker skogbrannen med drone

Brann- og redningssjef Bjørn Olav Paulsen i Øygarden, beskriver situasjonen i brannområdet som «rimelig god». Store mannskaper jobber fortsatt for å hindre oppblussing av storbrannen.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: Nå nettopp

– I natt har drone kartlagt hotspots i området. Vi konsentrerer oss nå om et område øst for Ågotnes. Brannområdet er delt i fire sektorer, og vi har fokus på to av dem, sier Paulsen.

Brannalarmen gikk torsdag klokken 12 og skogbrannen utviklet seg voldsomt torsdag og fredag, da brannmannskapene klarte å stanse spredningen.

En sektor som overvåkes nøye, ligger øst for Vestsideveien, ikke langt fra Ågotnes.

– I det området har vi mye ressurser. Mannskaper fra sivilforsvaret og brannvesenet jobber for å ta oppblussinger i området som ligger mellom der det har brent og der det ikke har brent, sier Paulsen.

Han beskriver torsdag og fredag som pyton.

– Situasjonen er mye bedre nå, sier Paulsen.

Politiet har startet etterforskning av brannårsak.

– Vi har fått bistand til å avhøre folk i nabolaget til der brannen startet. Vi undersøker de vanlige tingene som gjenstander på stedet og om brannbildet kan indikere en årsak. Teknikere er der ute. Mandag skal vi oppsummer arbeidet som er gjort der ute. Alle muligheter for åpne, sier lensmann Torgils Lutro i Askøy og Øygarden.

les også Time på time i ilden: – Det er heftig når brannen er nært

Lørdag formiddag gjorde de fortsatt helikopterdropp av vann over et område som ligger vanskelig til for brann- og redningsmannskapene.

– Tidligere i morges hadde vi røykutvikling i et felt med planteskog. Det ble slått ned med vanndropp fra helikopter. Det ligger og ulmer og det kan hende at det vil ryke derfra igjen. Vi kommer til å bruke litt luftstøtte sammen med mannskapene i dag, sier brann- og redningssjefen.

Etter to døgn intense døgn med storbrann, jobber fortsatt rundt 40 personer fra sivilforsvar- og brann/redning med å holde kontroll på siste rest av flammene.

– Vi har rundt 40 personer ute fra brann og redning og sivilforsvaret, sier brann- og redningssjefen i Øygarden.

Brannen startet i området Fjereidpollen og spredte seg raskt i knusktørt landskap.