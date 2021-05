Eksperter: Slik blir coronahverdagen i 2025

Et utvalg på over 30 personer håndplukket av FHI beskriver scenarioer frem mot 2025. Hva skjer med jobb og reising, og får vi nye mutasjoner og pandemier? Ekspert mener to områder i livene våre vil endres for alltid.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Norge har levd med coronapandemien i halvannet år. Mange håper at landet åpner opp igjen og livet går tilbake til normalen. Men skal vi tro ekspertene kan vi til og med måtte forholde oss til pandemien i 2025.

Hva blir da vår nye hverdag – og vår nye normal?

I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) har de brukt systematisk fremtidstenkning for å blant annet diskutere hvordan pandemien vil utvikle seg de neste årene. Rapporten bygger på over 30 intervjuer med mennesker som har ulik bakgrunn; alt fra elever, leger, professorer, og ledere innen helse og næringsliv.

VG har fått eksklusiv tilgang til rapporten, og intervjuet syv av ekspertene som har bidratt, om hvordan de tror vi må leve med corona i 2025.

Hvordan vil vår coronahverdag bli?