SIER IFRA: I oktober demonstrerte studenter utenfor Stortinget. Både studiestøtte og vedtaket om betaling fra utenlandske studenter var fanesaker.

Frykter Norge vil miste internasjonale studenter

Regjeringen ønsker en slutt på gratis utdannelse for utenlandske studenter. Norsk studentorganisasjon frykter at det vil få store konsekvenser.

I statsbudsjettet for 2023 har regjeringen vedtatt at internasjonale studenter som kommer utenfra EU/EØS og Sveits må betale for å studere i Norge.

Dette ligner ordningen de har i blant annet Sverige og Danmark, og regjeringen anslår at de kan spare opp mot 1,2 milliard kroner ved å kreve skolepenger fra utenlandske studenter. Avgiften skal være ferdig innført fra 2025.

Nå har Norsk studentorganisasjon (NSO) fått laget en oversikt som viser at en toårig master kan ende med å koste en million kroner for utenlandsstudentene.

Ifølge dem har flere universiteter i Norge skaffet oversikt over hvor mye de kan ende opp med å måtte ta betalt av internasjonale studenter. Oversikten viser at det kan koste opp mot en million kroner for enkelte masterprogram.

– Når to år med utdanning vil koste én million kroner er det ingen tvil om at vi i Norge vil miste mange internasjonale søkere. Dette vil få store negative konsekvenser for utdanning i Norge, da vi i praksis stenger dørene for resten av verden, sier Maika Marie Godal Dam, leder av Norsk studentorganisasjon.

KRITISK: Maika Marie Godal Dam mener beslutningen i ytterste konsekvens kan bety kroken på døren for enkelte skoler.

– Isolerer Norge

Organisasjonen mener Norge priser seg ut av markedet for studentene.

– Regjeringen og Stortinget har valgt å isolere Norge fra resten av verden. Dette er svært alvorlig i en tid vi trenger mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre, sier Dam.

Hun tror innføring av skolepenger vil få store negative konsekvenser for utdanning i Norge, og mener regjeringen bør snu i saken når de i vår skal legge frem revidert nasjonalbudsjett.

Flere universiteter har varslet at dette kan få store konsekvenser for flere utdanninger, i verste fall nedleggelse.

VG har snakket med flere utenlandske studenter som har reagert. Nigerianske Onwudiwe Anthony Chisom måtte selge eiendommen sin hjemme for å få råd til å studere i Norge.

– De kommer til å bringe en stor ulikhet og segregering, sier han om forslaget til regjeringen.

PROTEST: Studenter demonstrerte flere steder i Norge etter at forslaget ble kjent.

Vil gi mesteparten tilbake

Utdanningsminister Ola Borten Moe mener det er helt rimelig at Norge legger seg på samme list som våre naboland.

– Norske studenter må i de fleste tilfelle betale studieavgift for å studere i utlandet. Det er ingen grunn til at det skal være annerledes her, sa ministeren i en uttalelse i oktober.

Til Aftenposten sa han at 75 prosent av inntektene skal tilbake til universitetene og høyskolene. Altså omtrent 900 millioner kroner.