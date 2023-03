BABYLYKKE: Tina Bru fikk denne uken besøk i Stavanger av partileder Erna Solberg og nestleder Henrik Asheim, som fikk oppleve familielykke rundt lunsjbordet.

Bru om fødselsdrama: − Jeg følte meg som en tikkende bombe

STAVANGER (VG) Høyre-nestleder Tina Bru tar perm fra mammapermen: I helgen har hun tatt med hele familien til landsmøtet i Høyre på Gardermoen, etter et langt mareritt – som endte lykkelig – og fikk navnet Kitty.

– Å, som jeg gleder meg. Det blir bare et kort avbrekk fra mammapermisjonen, men jeg skal nyte å være tilbake i aktiv politisk virksomhet igjen, etter relativt strabasiøse måneder, sier Bru.

Hun skulle legge frem Høyres alternative budsjett i oktober, men måtte sykmelde seg i stedet etter en svangerskapskontroll. Hun hadde termin først i februar, men det viste seg at hun hadde en alvorlig svangerskapsforgiftning.

Hun har skrevet noe om dramaet på Facebook, men i dag forteller hun om den lange veien til lykke – og viser for første gang frem underet – et lite nurk som heter Kitty.

– Jeg lå på Stavanger Universitetssykehus i en måned og måtte ta det veldig med ro. Det var mye medisiner og hyppige sjekker av både meg og barnet.

TØFFE MÅNEDER: Tina Bru forteller om et liv som går opp og ned.

Hun sier man rekker å tenke ganske mye når man ligger innlagt så lenge.

– Jeg følte meg som en tikkende bombe og var selvfølgelig redd både for meg selv og for barnet. Hver kveld når jeg la meg var jeg takknemlig for at jeg hadde klart å holde barnet i magen enda en dag.

7. desember, etter syv måneders svangerskap ble det bestemt at datteren måtte komme til verden.

– Jeg må innrømme at det var sinnssykt tøft, både for meg og hele familien. Selv om vår sønn Ellis på fire er vant til at mamma pendler til Oslo og som regel bare er hjemme i helgene, var det et stort savn for ham – og meg. Kitty måtte være på nyfødtintensiven en hel måned, og jeg var der med henne, sier hun:

PÅ PLASS: Fredag var Tina Bru på første rad sammen med resten av Høyre-ledelsen.

– Det gikk heldigvis veldig bra både for Kitty og meg. Hun veide 1,8 kilo da hun kom til verdenen, og se nå, sier den stolte moren og viser frem en fire kilo tung jente til partileder Erna Solberg og nestleder Henrik Asheim, som har kommet på besøk.

Bru tar imot i familiens hus i Stavanger.

Partilederen tar varsomt imot når nurket når hennes armer.

PÅ FANG ETTER FANG: Selvfølgelig måtte også partilederen dulle med godklumpen, som ikke gråt en gang under hele lunsjen.

Politikk, så perm igjen

– Vi har jo fulgt med på dette hele tiden og det varmer virkelig å sitte her både med en frisk mor og et vakkert barn, sier Solberg utilslørt stolt.

Brus sterke ønske om å delta på landsmøtet ble innvilget av hennes mann:

Med en baby må det støtteapparat til.

– Det endte med at vi reiser alle fire. Jeg er veldig takknemlig for det og gleder meg stort til å få diskutere politikk på landsmøtet.

Men etter helgen bærer det tilbake i mammaperm igjen.

– Jeg skal være i permisjon nesten frem til valget i september, men siste del av valgkampen får jeg med meg, fortrinnsvis lokalt, men siden det er lokalvalg, så passer det perfekt, sier Høyre-nestlederen.