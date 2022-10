LØSLATT: En mann var siktet for dødelig vold mot Ronny Melby, som var savnet i omkring tre uker etter at han var hos ham, men ble senere løslatt og siktelsen frafaller.

Satt i varetekt for vold mot bekjente Ronny Melby (46): − Syltynt

I nesten tre uker satt mannen i varetekt, siktet for å ha påført Ronny Melby (46) dødelig vold. Nå viser det seg at det ikke er tegn til at han ble utsatt for vold i det hele tatt.

Politiet i Trøndelag opplyser onsdag ettermiddag i en pressemelding at den foreløpige obduksjonsrapporten tyder på at Ronny Melby (46), som var savnet i omkring tre uker, ikke ble påført vold, men døde av drukning.

– Det var veldig greit å få det avklart, sier Kjell Myrland, forsvareren til mannen som var siktet for å ha påført Melby dødelig vold, og som satt varetektsfengslet for dette frem til han ble løslatt 24. oktober.







Ifølge ham var beviset for å holde mannen varetektsfengslet et utsagn fra en taxisjåfør om at siktede hadde sagt at han hadde påført Melby juling.

– Så viste det seg i ettertid at denne taxisjåføren er ganske tunghørt og kan ha hørt feil. Det fortalte min klient da han ble løslatt. Han hadde fått vite det av en annen taxisjåfør, sier Myrland.

– Hva tenker du om grunnlaget for å holde din klient i varetekt?

– Det var syltynt.

Politiet ikke enig

Politiadvokat Bente Bøklepp er ikke enig i påstanden og fengslingsgrunnlaget. Om påstandene om et tunghørt vitne, sier hun at politiet må høre på det vitnene forteller. Hun forteller også at siktede selv forklarte seg om en uoverensstemmelse.

– Vi vurderte det som at grunnlaget var til stede, og det var også grunnen til at vi begjærte det for retten, som ga oss medhold, sier hun.

UENIG: Politiadvokat Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt har vært påtalefaglig etterforskningsleder i savnetsaken til Ronny Melby.

– Var det mer enn vitneutsagnet som lå til grunn for det?

– Ja, det var det. Det er detaljer som er vanskelig å kommentere, men det var ting på stedet som styrket mistanken, sier Bøklepp.

– Hvilke type ting?

– Det kan jeg ikke si noe om.

STOR ETTERFORSKNING: Etterforskningsledelsen ved Bente Bøklepp og Eivind Guldseth jobbet lenge og med store styrker før de fant Ronny Melby 20. oktober.

– Ikke engstelig

Myrland sier imidlertid at de ikke anket fengslingen fordi de ønsket å se hva som kom frem under etterforskningen, og om politiet fant Melby.

– Min klient var ikke engstelig i det hele tatt for at politiet da skulle tro at han var påført vold.

– Han og Melby var bekjent. Hva tenker han om at han nå er død?

– Han syns jo det er trist. Han kjente ham ikke godt, men kjente ham jo, sier Myrland.

Forklarte seg om «episode»

I tiden før Melby forsvant om kvelden eller natten 23. september, skulle Melby få bo hos mannen som var siktet i saken, har hans forsvarer tidligere sagt.

Mannen har også forklart seg om en episode ved sitt bosted som han ikke ville karakterisere som vold, men handlet om at den siktede mannen ønsket at Melby skulle forlate huset hans.

– Det var en helt bagatellmessig episode, der han tok tak i Melby og førte ham bort fra huset, sier Myrland.

– Det får stå for hans regning, sier politiadvokat Bøklepp om beskrivelsene som blir gitt om episoden.