KJENNER PÅ STEMNINGEN: Silvia Rollefstad (t.v.) og venninnen Gunn Lien (57) har tatt turen innom Tivoli når de først er noen timer i København. Men sommerferien blir i Norge.

Her forsvinner feriepengene fryktelig fort

KØBENHAVN (VG) Nå skal du ha god råd for å legge familieferien til København. For her får norske kroner vinger.

For en rød pølse med brød på Rådhusplassen må du ut med 57 NOK, et glass Chardonnay i Nyhavn koster 195 og en halvliter øl 140 norske.

Det er den miserable fasiten fra nettbanken.

Med dagens valutakurs koster turen på Tivoli for en familie på fire med to barn over 8 år og dagskort som gir alle full tilgang til attraksjonene, 2670 norske kroner – og det før du har spist en eneste is.

Den er for øvrig heller ikke billig. En liten softis som står priset til 35 danske kroner (DKK) koster 57 norske når den er ute av kontoen.

NYHAVN: Et yndet turistmål for nordmenn – og mange andre.

– Vondt i lommeboken

Pengene forsvinner før du får snudd deg, og etter en dag i Kongens By føles det som om det er vi nordmenn som har «gærning»-valutaen «gærning»-valutaen. Det er definitivt slutt på den tiden hvor man var konge i utlandet med norske kroner i banken.

VG testet prisene tirsdag og onsdag forrige uke, før kronen fikk et lite oppsving på grunn av høye inflasjonstall.

– Det gjør vondt i lommeboken, oppsummerer Gunn Lien (57) der hun og Silvia Rollefstad (37) suger inn stemningen på Tivoli denne solvarme junidagen. De to venninnene fra Oslo er på minicruise med danskebåten.

Allerede om bord ble de møtt av den supersterke danske kronen som er linket til euro og banker den norske ned i støvlene.

– Det er blitt kjempedyrt, istemmer Rollefstad.

Lien forteller at man må regne om hele tiden.

– Jeg kan gange med 1,6 og litt til, sier hun tørt.

NOK nå: Dette glasset med Chardonnay kostet 195 NOK. Den billigste vinen på samme restaurant kostet 138 NOK.

De to venninnene har ikke tenkte å brenne av mengder med kroner under svippturen til Danmark.

– Vi er her så kort at det blir inngangsbilletten på Tivoli, en is og kanskje noe annet. Det hadde vært verre hvis vi skulle vært her i flere dager, sier Rollefstad.

– Det blir ikke de store utskeielsene, istemmer Lien.

57 NOK: Det sto 35 DKK på menyen, men det var 57 NOK som forsvant ut av nettbanken.

Rollefstad leier ofte et sommerhus i Danmark, men det står ikke på programmet i år.

– Vi tar ikke ferieuken i Danmark i år, sier Rollefstad som også har en treåring hjemme som nok vil til Legoland etter hvert.

ALT KOSTER: Skal du leie deg en oppbevaringsboks for ryggsekken eller håndvesken mens du svinger deg i karusellene, koster det 81,5 norske kroner.

– Jeg håper at dette ikke er den nye normalen, og at kronen kommer tilbake til et bedre nivå. Men det vet man jo ikke, legger hun til.

I mellomtiden må nordmenn som skal til Danmark stålsette seg for et møte med den knallsterke danske valutaen. Det er bare å sette opp et budsjett og pugge gangetabellen hvis det ikke skal bli en veldig sur svie etter sommerens søte kløe.

LUNE SMØRBRØD: To lune danske smørbrød og et glass cola på en restaurant i Nyhavn kostet 278 danske men endte opp som 450 norske.

Skal du for eksempel til Legoland i midten av juli og kjøper billett ved inngangen, koster den 499 DKK, ifølge Legolands nettside. Det er nesten 800 NOK per snute.

Transport er heller ikke billig, regn med norske priser.

En enkel bussbillett i København koster tilforlatelige 24 danske som vipps blir 38 norske.

Velger du å ta drosje fra Tivoli til Kastrup lufthavn, koster denne 20 minutter lange turen rundt 530 NOK.

– Mange sitter på gjerdet

Den svake kronen ser ut til å ha redusert nordmenns appetitt på Danmark.

– Vi merker at mange sitter på gjerdet når det gjelder sommerferien, de har ikke bestemt seg ennå, sier Thea Hoff Damli, presseansvarlig for det norske markedet i Visit Denmark.

Hun forteller at nordmenns overnattingsdøgn hos broderfolket er ned 17 prosent i april sammenlignet med samme måned i 2019.

– Det skrives mye om dette i media og mange sammenligner priser. Danmark har alltid vært deilig når kommer til pris. Nå blir det mer som å reise i Norge. Det er ikke avskrekkende, men noe annet enn det har vært.

Damli forteller at mange har booket sommerhus i Danmark.

– Men i år kommer de kanskje til å spise mindre ute og lage mer mat hjemme, sier hun.

PEARL SEAWAYS: Danskebåten – som kalles Oslobåten hos broderfolket – ligger her til kai i København.

Tar fortsatt danskebåten

Men nordmenn er ikke skremt fra å ta danskebåten selv om den norske kronen er i knestående, skal vi tro Kim Heiberg, cruisedirektør i DFDS.

– Vi ser en klar økning i forhold til 2022, men så var også noen av de første månedene i 22 utfordrende på grunn av covid. Nå er vi på samme antall nordmenn som i 2019. En av årsakene er at vi har overtatt Stena Lines rute til Frederikshavn, sier han til VG.

Selv om man tar ut Fredrikshavnpassasjerene, er det gode tall.

Heiberg forteller at det er like mange som før som tar med seg bilen til Danmark og at antallet minicruise matcher det fra 2019.

– Men i ærlighetens navn har det endret seg litt når det gjelder shopping. Volumet er det samme, men det er i norske kroner, og når man regner om til danske får vi litt mindre ut av det.

For å lokke nordmenn til sjøs tilbyr DFDS fjorårets kronekurs dersom man booker restaurantbesøk online istedenfor å kjøpe maten om bord. Flere dager i uken tilbyr de også 10 prosent rabatt i butikken om bord.

– Det er på grunn av kronekursen?

– Ja.

RØD PØLSE: For denne herligheten trekkes du 57 kroner fra kontoen, men prisen på Rådhusplassen er 35 DKK.

Color Line opplyser at de har samme etterspørsel etter bilferie i Danmark som i 2019 og 2022.

– Vi ser at nærferie styrker seg med valutasituasjonen. Flere nordmenn velger kortere ferie med større fleksibilitet, og da oppleves Danmark nesten som en Norges-ferie, sier Nina Moland Andersen, salg- og markedssjef med ansvar for Danmarkslinjene.

Venninnene Silvia Rollefstad og Gunn Lien som vi traff i Tivoli har tenkt å holde seg innenfor Norges grenser i sommer.

– Det blir nok en økonomisk bakrus for oss alle sammen til høsten selv om vi forsøker å være bevisste og sparsomme, mener Lien som i september har tenkt seg en tur til Hellas med barn og svigerbarn.

– Jeg bruker sommeren på å spare, sier hun med et smil.