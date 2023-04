Stakk av fra politiet etter ulovlig kjøring: − Noe av det verste vi har avdekket

Statens naturoppsyn ser svært alvorlig på saken, og er bekymret for videre konsekvenser.

I helgen hadde Statens Naturoppsyn (SNO) og politiet patrulje i vernede fjellområder i Agder.

I området Sætesdal og Vesthei fant de en rekke tilfeller som de reagerte på. I vernede områder er det ulovlig å kjøre skuter. Men det var det mange som ikke brydde seg om.

Fredag avdekket SNO og politiet hele ti skuterkjørere som kjørte ulovlig. Samtlige ble anmeldt for forholdet.

Lørdag avdekket patruljen seks nye skuterførere. Politiet kjørte etter med sirene, men gruppen nektet å stoppe. Til slutt måtte politiet avslutte forfølgelsen.

– De stakk av og vi fikk aldri snakket med dem. De var fullstendig klar over at det var politi og at de skulle stoppe, så det var bevisst. Slike tilfeller er dessverre ikke uvanlig, sier direktør i SNO, Morten Kjørstad, til VG.

Kjøring i vernede områder kan nemlig få store konsekvenser for vilt.

STAKK AV: Først kjørte skuterførerne i bakgrunnen ulovlig, så stakk de av fra politiet.

Området hvor det ble kjørt ulovlig har mye villrein. Dersom reinen blir stresset, kan det føre til at simlene aborterer, eller føder svake kalver på grunn av redusert kondisjon. Stress kan føre til at villreinflokken får en dårlig kalvesesong, i ytterste konsekvens.

– Det er svært alvorlig at folk tar seg til rette på denne måten. Kalvingstiden er straks i gang, og enhver forstyrrelse i denne sårbare perioden kan få alvorlige konsekvenser. Motorisert ferdsel i disse områdene påvirker reinene mye, sier Kjørstad.

SPOR: Slik ser det ut etter skuterkjøringen.

Lek og moro

Ifølge Kjørstad er det ofte snakk om lek for de som kjører ulovlig, og gjerne i områder med få andre mennesker.

– Det er respektløst ovenfor naturen. De som stakk av fra politiet og SNO drev med lekekjøring. Folk synes det er artig. Det opplever vi mye av, dessverre. Folk bryr seg ikke nok. Det vi fant i helgen er noe av det verste vi har avdekket. Jeg kan ikke forstå at noen kan forsvare denne type aktivitet.

– Folk som kjører ulovlig i vernede områder er som regel klar over hva de holder på med. De ti som ble stoppet på fredag visste nøyaktig hva de gjorde, sier Kjørstad.

– Generelt sett er folk klar over dette. Vi har et strengt regelverk i utgangspunktet. Man kan ha disposisjoner hvor det likevel er lovlig, sier Kjørstad.

VILLREIN: Det er mye villrein i fjellene. Disse kan bli sterkt påvirket av ulovlig kjøring. Bildet er tatt fredag forrige uke.

For ofte

SNO og politiet stopper folk for ulovlig skuterkjøring ofte.

– Dette er en av kontrolloppgavene vi har. Vi og politiet samarbeider godt, og forsøker å være ute så mye som mulig. Dessverre avdekker vi alt for ofte brudd på lover og regler når vi gjennomfører kontroller.

Bilder som VG har fått viser masse spor etter ulovlig skuterkjøring i de aktuelle områdene. Fredag hadde SNO og politiet også med seg helikopter.

– Det ga oss et godt overblikk over hvordan det ser ut. Vi kontrollerte ti skuterførere fredag, og alle kjørte ulovlig, sier seksjonsleder for tilsyn på Innland i SNO, Lars Bendik Austmo, til VG.

Politiet i Agder har ikke vært tilgjengelig for en kommentar mandag ettermiddag.

BILDER: Statens Naturoppsyn tok flere bilder av de som kjørte ulovlig.