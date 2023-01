Klart råd til alle som skal kjøre på jobb – la bilen stå!

Det er fullt snøkaos på veiene rundt om i Norge. Ruter ber reisende i Osloområdet ta hjemmekontor hvis de kan.

Snøen fortsetter å lave ned. Det påvirker trafikken torsdag morgen, spesielt i hovedstaden.

Flere busslinjer i Oslo-området er foreløpig innstilt på grunn av store mengder snø torsdag morgen.







Tallet på avvik og linjer som er påvirket stiger hele tiden, og reisende bør derfor følge med på Ruters oversikt her.

– Vi oppdater ruter.no og Ruter-appen fortløpende, så sjekk disse hvis du absolutt må ut å reise i dag, sier pressevakt i Ruter Øystein Dahl Johansen til NRK.

– De som har mulighet oppfordres til å ha hjemmekontor, hold deg oppdatert, benytt T-banen og vurder om du i det hele tatt må ut å reise i dag.

BLÅTT FØRE: Denne personen på Kampen brukte skiene på vei ned til Oslo sentrum torsdag morgen.

Likevel ser det ut til at kjøreforholdene er greie på de store veiene.

– Brøytetogene har gått i skytteltrafikk og gjør alt de kan for å få det unna, så det går greit på innfartsveiene inn til Oslo. Man må beregne ekstra tid, avpasse farten og kjøre etter forholdene, sier trafikkoperatør Tone Sorken til NTB.

– Vær litt forsiktig hvis du må bytte felt for det ligger litt snø der. Og kommer man bak et brøytetog, så må man være tålmodig, sier hun.

Vogntogsjåføren Jan Arne (63) slår tilbake: «Jeg er litt uenig med NAF»

Det er blant annet tett snøvær ved Skulleruddumpa, der det var store problemer onsdag. Det snør også utover mot Asker.

Øst politidistrikt opplyser at det ser fint ut på veiene sørover mot Østfold, men at det er litt vanskeligere lenger nord. Oslo-politiet opplyser at det har vært en rolig natt på veiene ettersom få har vært ute og kjørt.

TIPS OSS: Er du rammet av kaoset? Ta kontakt med oss her!

– Hold avstand til bilen foran så du har mulighet til å stoppe hvis det skulle skje noe. Det kan se bart ut, men så er det glatt. Det blir vintervei i dag, sier Sorken.

Se videoer fra værkaoset: