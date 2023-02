LITE MILJØ: Faglig leder i Jæren Luftsportsklubb, Eirik Bjerkebæk, er i sorg etter paragliderulykken i Gjesdal lørdag.

Mann døde etter paraglider-ulykke: − Var en erfaren pilot

Medlemmene av Jæren luftsportsklubb planlegger samling for å ta inn over seg den tragiske dødsulykken for et av deres medlemmer. Mannen i 70-årene omkom i en paragliderulykke lørdag.

– Han var en flink og erfaren paragliderpilot, sier faglig leder i Jæren luftsportsklubb, Eirik Bjerkebæk.

Han er i likhet med de andre medlemmene i klubben i sorg, etter at et av deres medlemmer døde i en ulykke lørdag.

– Det er jo tragisk når noe sånt skjer med en av våre, vi er et lite miljø her borte, sier Bjerkebæk.

Bjerkebæk forteller at mannen i 70-årene som nå er omkommet, har vært et aktivt medlem av deres klubb.

– Vi er rundt 100 medlemmer i klubben vår og så er det en mindre, aktiv kjerne. Denne piloten var den del av den aktive kjernen. Han var en sertifisert, flink og erfaren paragliderpilot, aktiv og godt kjent i miljøet, sier Bjerkebæk.

Skulle starte tur

Han forteller at ulykken skjedde på Øksnanuten i Gjesdal, et mye brukt område for klubben.

– Ulykken skjedde i forbindelse med at han skulle starte på en tur, forteller Bjerkebæk.

– Så vidt jeg vet var det ingen direkte øyenvitner til ulykken. Men det var andre piloter i området som kom raskt til, forteller den faglige lederen.

Han understreker at de ikke vet mer på det nåværende tidspunkt, og at det nå blir opp til de som skal granske ulykken å kartlegge hendelsesforløpet videre.

Skal samle klubben

Klubben fokuserer i første omgang å ta vare på de som var tilstede.

– Vi tenker først på dem og på familien til avdøde. Og så vil vi samle klubben til en markering av det som har skjedd. Vi trenger å ta det inn over oss. Det er jo veldig uventet, og veldig sjelden i sporten at dødsfall forekommer, sier Bjerkebæk.

TRAGISK: Lørdag klokken 13.40 meldte politiet at mannen døde i paragliderulykken.

Den forulykkede er en mann i 70-årene som var hjemmehørende i distriktet, bekrefter etterforskningsleder Einar Haugland ved Felles straffesaksinntak (FSI) i Sør-Vest politidistrikt, skriver Stavanger Aftenblad.

– Ulykken skjedde umiddelbart etter take-off. Basert på vitneutsagn er én hypotese at det var vindkast som forårsaket ulykken, sier Haugland til VG.

Haugaland forklarer at det ikke er noe som tyder på at det har vært svikt i utstyret mannen brukte.

Samtidig som politiet vil etterforske saken har Norsk luftsportsforbund opprettet en granskningskommisjon, opplyser politiet.

Fungerende ordfører i Gjesdal kommune, Unn Birkeland, forteller til VG at hun lørdag hørte lyden av sirener og trodde det hadde skjedd en bilulykke. Først på ettermiddagen forstod hun at det var en paragliderulykke.

– Det er helt forferdelig, og vi tenker spesielt på familien, sier Birkeland.

VONDT: Det siste døgnet har vært vanskelig, forteller fungerende ordfører i Gjesdal kommune, Unn Birkeland.

– Dette er inngangen til vinterferien her vi bor, så det er bare fryktelig tragisk. Kommunen vil iverksette tiltak ut i fra de behov som er, fortsetter hun.

Generalsekretær John Eirik Laupsa og Norges Luftsportforbund sier til VG at de nå skal sette ned en undersøkelseskommisjon for å finne ut hva som skjedde.

– Vi ønsker å se etter er læringspunkter som gjør at dette ikke skjer igjen, sier Laupsa.