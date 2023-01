FORDØMMER: Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Huitfeldt om møte med ambassadør: Oppfordret til å stanse bruk av dødsstraff

Irans ambassadør møtte tirsdag reoresentantet for Norges utenriksdepartement etter å ha blitt kalt inn på teppet.

Det skjedde etter at Iran henrettet to unge menn lørdag.

– I møtet med den iranske ambassadøren i dag understreket vi at det som skjer i Iran er helt uakseptabelt og må stanse, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Vi har på det sterkeste fordømt henrettelsene av personer som har deltatt i demonstrasjonene etter Mahsa Aminis tragiske dødsfall. Vi har oppfordret Iran til å stanse bruk av dødsstraff og til å respektere menneskerettighetene.

Inntil situasjonen bli bedre, vil departementet fortsette å engasjere seg, sier Huitfeldt.

– Dette gjør vi ved å snakke med myndighetene, forhandle i FN og å bruke så mange anledninger som mulig til å uttrykke støtte til de som blir rammet.

I et svar til VG om møtet med Utenriksdepartementet, skriver Irans ambassade at de under møtet kom med en avklaring rundt det de omtaler som «nylig turbulens og hendelser i Iran», samt uttrykte nødvendigheten av å skille mellom fredlige demonstrasjoner og brutalitet, vold og opptøyer innenfor lovens rammeverk.

– Samtidig som han pekte på avskyelige lovbrudd begått av to henrettende personer, skriver ambassaden, og anklager de to for å være tilknyttet et drap og deling av video av dette.

De skriver at ambassadør Alireza Yousefi videre pekte på lovligheten av dødsstraff i Iran og mange andre land, heter det fra ambassaden.

AMBASSADØR: Irans Alireza Yousefi.

Anklager Vesten for innblanding

Ambassaden skriver at ambassadør Yousefi stilte spørsmål rundt hvorvidt demonstrasjonene kan sees på som fredelige.

De hevder at det er gjort beslag av over 8000 forskjellige våpen og eksplosiver, og at rundt 100 medlemmer av Irans sikkerhetsstyrker er døde og tusenvis skadet.

– Under dette møtet kritiserte ambassadøren de provoserende posisjonene noen Vestlige politikere har tatt i å hisse opp uroligheter i Iran. Han kritiserte også dobbeltmoralen Vestlige land viser når det gjelder menneskerettigheter, skriver de.

I brevet fra ambassaden skriver de at ambassadøren også mener at anti-iranske krefter har fått rotfeste og påvirkningskraft blant noen Vestlige politikere, og at de villedes fra virkeligheten.

– Samtidig som han avviste enhver form for innvirkning i interne anliggender, la ambassadøren vekt på en konstruktiv dialog for en bedre forståelse og avklaring når det gleder utvikling og samarbeid for fred og stabilitet i verden, skriver de videre.