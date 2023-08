Evakuerer deler av Hønefoss

Storelva i Hønefoss vokser kraftig. Nå evakuerer Ringerike kommune flere hundre innbyggere.

I skrivende stund evakueres innbyggere på Eikeli og Benterud. Ifølge NVEs beregninger kommer disse stedene til å bli spesielt utsatt.

I tillegg startes det evakuering ved Holttangen, Hengsle, Eikli, Hofsfossveien, Venstertangen og Støalandet, melder Ringerike kommune på sine nettsider.

Beredskapsleder Magnus Nilholm i kommunen forteller til VG at de evakuerer mellom 200 og 250 personer.

– Vi bygger flomvoller i stedene rundt boligområdene som er rammet, og evakuerer de mest prekære stedene først, sier han.

Kommunen ber folk som ikke klarer å evakuere på egen hånd om å ta kontakt med nødetatene. Røde Kors og Sivilforsvaret bistår i evakueringen.

Flomtoppen er ventet torsdag eller natt til fredag.

HER ER FLOMMEN: de skraverte lyse blå feltene viser områder ved Schjongslunden, Eikeli og Benterud som vil bli rammet av vann dersom prognosene inntreffer.

På sine nettsider opplyser Ringerike kommune at flommen ifølge NVE er på 500 års nivå.

Hydrolog Tuomo Saloranta i NVE sier til VG at han ikke vet hvor kommunen har disse tallene fra.

– På alle de ti målestasjonene vi har i Ringerike kommune har vi under 50 års flom akkurat nå. Det kan stige eller synke, vi vet ikke hva vi har i vente.

Saloranta sier at vannet i innsjøene stiger hele tiden og at det er over 50 års nivå i Bagn og Begnadalen.

