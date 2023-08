MJØSA: Rundballer på vift etter ekstremværet «Hans».

Hundrevis av rundballer i Mjøsa: − Det er en tragedie

Fredag samler Svein Arne Andersen troppene for å fiske opp rundballer fra Mjøsa. Han kaller situasjonen sjokkerende.

– Etter det jeg har hørt lenger oppe i Gudbrandsdalen er flere hundre rundballer på vei nedover. Allerede er det mange hundre i Mjøsa.

Det sier daglig leder i Vaktmestertjenesten Lillehammer AS, Svein Arne Andersen til VG. Fredag skal han samle troppene i bedriften sin og gjøre en innsats mot plast i Mjøsa. Planen er å fiske opp så mange av rundballene som mulig.

– Vi må gjøre en innsats for Mjøsa. Da tar vi dagen i morgen og tar med alle mann. Vi har to båter som egner seg veldig godt for å slepe og vi har jo fire traktorer. Så vi skal nok klare å få unna noe, forteller Andersen.

Han anslår at de blir ti mann. I dugnadslaget stiller både venner og ansatte i bedriften hans opp.

– De synes det var en god sak, så de hadde lyst til å hjelpe til.

SAMLER TROPPENE: Andersen forteller at han og gjengen som skal fiske opp rundballer er glad i Mjøsa.

En tragedie

Andersen sier at de skal holde på så lenge de orker på fredag. Lykkes de i å fiske opp rundballene utelukker han ikke at de skal gjøre en videre innsats både lørdag og søndag. Han har derimot ikke tro på at de kan redde Mjøsa fra plast på egen hånd.

– Det er så mye trær nedover hele, og så mye rundballer. Det er nesten så du kan gå tørrskodd over. Det er helt sjokkerende å se. Det er en tragedie hele greia.

Personlig kjenner han ingen bønder som har mistet rundballer til Mjøsa, men understreker at det er viktig for han og gjengen å bidra.

– På sikt vil jo disse synke og bli liggende på bunn. Det er ganske mange meter plast på en sånn rundball.

MJØSA: Vannet har rasket med seg trær, skrap og høyballer. Her av Mjøsa ved Lillehammer onsdag 9. august.