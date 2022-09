LANDESORG: Fredag formiddag erklærer britiske myndigheter landesorg etter at dronning Elizabeth døde 8. september, 96 år gammel.

Erklærer nasjonal landesorg i Storbritannia

Britiske myndigheter erklærer nå nasjonal landesorg frem til dronning Elizabeths begravelsesdag er over. Samtidig varer den royale sørgeperioden til én uke etter begravelsen.

Den nasjonale landesorgen ble erklært av britiske myndigheter klokken 11.19, melder Reuters.

Under en kongelig sørgeperiode vil det britiske flagget henge på halv stang ved kongelige residenser, offentlige bygg, militære installasjoner og britiske postkontor i utlandet. De kongelige residensene vil dessuten være stengt frem til etter begravelsen.

I perioden vil kongefamilien kun utføre plikter som er ansett passende, samt bruke sørgebånd der det passer seg, ifølge det britiske kongehuset.

NY KONGE: Charles, som nå er blitt konge, har bestemt at det skal være en royal sørgeperiode frem til en uke etter dronning Elizabeths begravelse.

Familien har vært samlet ved dronningens feriested i Skottland, Balmoral. Dit reiste Charles, som nå er blitt konge og hans søsken Anne, Andrew og Edward. Sophie, hertuginnen av Wessex, dro også dit. Prins William og prins Harry dro også til Balmoral etter at beskjeden om dronningens sykdom kom torsdag.

Ifølge The Guardian er det sannsynlig at kongen i dag vil møte hertugen av Norfolk, som står i bresjen for planleggingen av dronningens begravelse, for å godkjenne disse planene.

Ikke satt dato for begravelse

Samtidig melder det britiske kongehuset at tidspunktet for begravelsen vil blir offentliggjort i god tid. Det er ventet at den vil finne sted om 10-11 dager.

Buckingham Palace melder også at det klokken 14 norsk tid vil bli avfyrt en salutt på 96 skudd i London fredag, ett for hvert år dronning Elizabeth levde.

Det vil ikke bli lagt ut fysiske kondolansebøker ved de kongelige residensene, men en digital kondolansebok vil bli gjort tilgjengelig på kongehusets nettsider.