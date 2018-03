SKULLE FYLLE PÅ: Verditransportører fra Nokas møtte stengte dører da de skulle fylle på minibanken som står inne i klubblokalene til Norwegian Poker Team fredag ettermiddag. Av sikkerhetmessige årsaker og etter ønske fra Nokas er verditransportørene anonymisert. Foto: Hallgeir Vågenes

Politiet aksjonerte mot pokerklubb i Oslo: Fant minibank

Publisert: 02.03.18 17:56 Oppdatert: 02.03.18 19:17

Da politiet i går kveld aksjonerte mot pokerklubben Norwegian Poker Team på Sinsen i Oslo, fant de en minibank inne i lokalet.

Under gårsdagens storaksjon mot Oslos pokerklubber ble fem personer pågrepet siktet for brudd på lotteriloven. I den væpnede razziaen ble også fem klubber stengt ned.

Utover natten jobbet politiet med å gjennomgå lokalene og gjøre beslag. Det var da politiet fant minibanken i lokalene tilhørende Norwegian Poker Team.

Flere kilder opplyser til VG at minibanken har fungert og at det har vært mulig å ta ut penger fra maskinen som står inne i selve klubblokalet.

– Vi har funnet en minibank. Etterforskningen vil vise hva vi mener om det, sier Stig Vasbø, leder av etterretningsseksjonen ved enhet sentrum i Oslo politidistrikt, til VG.

Nokas bekrefter

Da VG var ved lokalet fredag ettermiddag, kom verditransportører fra Nokas ut fra bygget.

Ådne Mauritzen, pressekontakt i Nokas Norge, bekrefter at de har en kommersiell avtale med selskapet NPT Events om utplassering av minibank i lokalet.

– Det er selvsagt alvorlig hvis det har foregått kriminell aktivitet i lokalet. Selv om dette ikke har så mye gjøre med vår minibank, sier Mauritzen.

Han opplyser at Nokas har om lag 1000 minibanker stående rundt omkring i Norge. Han vil ikke kommentere om selskapet nå vil ettergå sine retningslinjer.

– Vil dere avslutte denne kontrakten nå?

– Vi må nesten avvente og høre hva politiet sier. Det er åpenbart at det ikke vil foretas så mange transaksjoner der de neste dagene, svarer han.

Mauritzen vil ikke kommentere hvor mange transaksjoner som har blitt utført ved minibanken eller hvorvidt den har vært lønnsom eller ei.

50 spillere på turnering

Eieren av pokerklubben, en kjent skikkelse i miljøet, er siktet i saken. Han ble pågrepet i går, men er nå dimittert. Han har vært villig til å forklare seg i saken, ifølge politiet.

Mannen har ikke besvart VGs henvendelser.

På klubben mannen eier deltok 50 spillere i en turnering i går kveld, ifølge Aftenposten , som først meldte om razziaen.

Dagbladet var til stede i klubblokalene i går og observerte at politiet gjennomsøkte lokalet grundig, i tillegg til at de gjennomgikk klubbens datasystemer.

Ifølge en spiller avisen har snakket med ble lokalet også gjennomsøkt med narkotikahund.

Ansatte ble også avhørt på stedet, men ifølge politiet ble ingen pågrepet på pokerklubben.

Opplysninger om narkotika

Aftenposten skriver at flere av pokerklubbene til tider har holdt åpent 24 timer i døgnet. Det skal også ha blitt servert alkohol og mat uten skjenke- eller serveringsbevilling.

Politiet kunne ikke svare VG på om det gjort beslag av narkotika på noen av klubbene.

Politiadvokat i Oslo politidistrikt, Philip Green, opplyser til VG at det i går ble tatt beslag i pokerbord og chips og annet utstyr som har direkte tilknytning til den ulovlige pokervirksomheten.

– Det er også gjort beslag i kontanter, men vi er kjent med at det også er brukt andre betalingsformer, som bankoverføringer, Vipps og kriting, sier Green.

Han opplyser at politiet har opplysninger om at det er blitt solgt og brukt narkotika på enkelte av disse fem klubbene.

Samboerpar pågrepet

Oslopolitiet har over lengre tid, i samarbeid med Lotteritilsynet, etterforsket ulovlige pokerklubber.

Politiet opplyser at tre menn og en kvinne ble pågrepet siktet for brudd på lotteriloven ved at politiet mener de har avholdt ulovlig pokerspill.

– Spillerne er ikke i fokus, men de som arrangerer eller medvirker til å arrangere organisert, ulovlig pokerspilling, opplyser Politiadvokat i Oslo politidistrikt, Philip Green, til VG.

Et samboerpar fra Akershus er også siktet i forbindelse med samme sakskompleks. En mann, som ble pågrepet i aksjonen og som eier Nye Oslo Poker Klubb og Sentralen, er siktet for brudd på lotteriloven og grov økonomisk kriminalitet. En kvinne er siktet grov økonomisk kriminalitet.

– Politiet har siktet dem for utbytte av drift av ulovlig spillklubb i Oslo i perioden 2015 til 2017. Vi mener mannen har mottatt 2,6 millioner og kvinnen 500.000 kroner, sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Bjørn Arne Tronier, til VG.

– Bankene er pliktige til å gi underretning om mulig hvitvasking til sentrale myndigheter. I denne saken fikk vi tips fra Økokrim. Samboerparet vil bli avhørt om saken i dag, fortsetter Tronier.

Huseier kan være ansvarlig

Politiadvokat Green opplyser at det er naturlig for politiet å se på hva huseierne som har leid ut til klubbene har visst.

– Det blir en del av etterforskningen å se på om gårdeier har et ansvar. Spørsmålet blir om de eventuelt har vært klar over at det er blitt drevet ulovlig pokervirksomhet i lokalene de har stilt til disposisjon, sier Green.

Deler av aksjonen er ledd i oslopolitiets arbeid for svekke kriminelle gjengmiljøer, blant annet beryktede Young Bloods på Holmlia, opplyser politikilder til Aftenposten.

– Vi ser at tyngre kriminelle grupper tvinger eller tilbyr noen klubber å betale beskyttelsespenger. Men vi mener også at noen av disse kriminelle gjengene har tilknytninger opp mot eiersiden av klubbene, opplyste Vasbø til Aftenposten i går.