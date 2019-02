Kent Roger (28): Rammet av panikkangst

En av fire nordmenn vil oppleve angst i løpet av livet. Kent Roger (28) hadde et uproblematisk liv og suksess på jobben. Så rammet panikken uten forvarsel. Her er psykiaterens råd for å takle panikkangst.

En tidlig høstdag i 2010 er Kent Roger Solheim (28) på vei til jobb som vanlig. Morgenen har vært som alle andre morgenstunder. T-banestasjonen ligger 10-minutters gange fra leiligheten.