PSYKOLOGSPESIALIST: Pål Grøndahl har tidligere vært rettspsykologisk sakkyndig, blant annet i den såkalte «Lommemann-saken» i 2010.

Helsevesenet får kritikk etter Kongsberg-angrepet: − En illusjon at vi kan ha et risikofritt samfunn

PST delte informasjon om Espen Andersen Bråthen (37) med helsevesenet allerede i 2018. Tre år senere drepte han fem mennesker i Kongsberg. Det er uklart hva slags oppfølging han fikk i mellomtiden.

I 2015 blir PST varslet om en mann ved navn Espen Andersen Bråthen. I 2018 deler de informasjon om mannen videre med helsevesenet, ettersom de ikke opplevde at de hadde de rette verktøyene til å håndtere ham.

Tre år senere dreper han fem mennesker i Kongsberg sentrum, og skader tre andre. I etterkant har politiet blitt stadig mer sikre på at psykisk sykdom var bakgrunnen for angrepet.

Det er ikke offentlig kjent hva slags helseoppfølging Bråthen har fått, men statsforvalteren i Oslo og Viken har opprettet en tilsynssak mot helsevesenet i Kongsberg for å undersøke nettopp dette.

I kjølvannet av drapene har barndomskamerater av Bråthen uttalt at han ikke fikk nødvendig hjelp i møte med psykiske utfordringer. Flere, blant annet den ferske helseministeren Ingvild Kjerkol (Ap), har tatt til orde for at helsevesenet ikke gjør jobben sin godt nok.

– Vi har på mer selvstendig grunnlag grunn til å se på de alvorlige syke, som kan være farlige for sine omgivelser. Der er ikke helsetjenesten god nok i dag, sa Kjerkol under NRKs Dagsnytt 18 fredag.

Utsagnet får psykolog Pål Grøndahl, som også forsker ved SIFER, et nasjonalt kompetansesenter i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, til å reagere:

– Jeg hørte at hun synes vi er for dårlige til å vurdere risiko, og det er helt feil. Er det ett område vi har blitt mye bedre på de siste 10–15 årene så er det nettopp det, sier han til VG.

PSYKISKE UTFORDRINGER: Barndomskamerater VG har snakket med mener at Bråthen gradvis begynte å slite med psykiske helseutfordringer. De mener han er et offer for at systemet sviktet rundt han, og at han ikke fikk hjelpen han trengte.

Har ikke alltid mulighet til å behandle

Grøndahl mener helsevesenet er gode til å utrede folk som er syke, såfremt de er i stand til å oppnå kontakt. Han peker derimot på noe annet:

– Problemet er at vi har hevet terskelen for når psykisk helsevern kan gripe inn overfor mennesker som vi mener har behov for akutt helsehjelp. Dermed har vi ikke alltid mulighet til å gi nødvendig og adekvat behandling, målt opp mot hvor alvorlig situasjonen kan være i enkelte tilfeller, sier psykologen.

I 2017 kom en lovendring som i hovedsak forbyr tvangsbruk i helsesektoren, med mindre pasientene ikke er i stand til å samtykke. Et annet unntak er pasienter som utgjør en trussel for andres liv og helse eller sitt eget liv.

Grøndahl mener at det i noen tilfeller innskrenker helsevesenets hjemmel til å innlegge svært syke personer.

– Så får vi sånne hendelser som dette her, og da sier politikerne at vi skal vurdere disse systemene, men de tør ikke å gå imot den trenden som går mot mindre tvang og mer frivillighet, hevder psykologspesialisten.

Risikerer at ikke alle får tilstrekkelig behandling

Pål Grøndahl understreker at han ikke er tilhenger av mer tvang generelt, ettersom begrepet kan innebære andre ting som for eksempel beltelegging og tvangsmedisinering.

Han utdyper:

– Jeg tror vi har bygget ned døgninstitusjonene for mye og da risikerer vi at en del dårlige pasienter ikke får tilstrekkelig langvarig behandling. Vi har innført en ideologi hvor det skal basere seg på frivillighet, og kanskje det er der pendelen har svingt litt langt. Det er ikke populært å si i mange miljøer.

– Det finnes en ideologisk tenkning om at du skal ha friheten til å gå til helvete, legger han til.

Psykologen har erfaring som rettspsykiatrisk sakkyndig, og har blant annet skrevet bøkene «Om drap» og «Rettspsykiatriske beretninger».

RISIKO OG FRIHET: Psykolog Pål Grøndahl mener at reduksjonen av tvangsbruk i psykiatrien kan føre til at enkelte farlige personer ikke blir tatt hånd om.

– Dette går inn i diskusjonen om hva er vi som samfunn villige til å risikere for å bevare individets frihet. Hvis samfunnet sier «nå er det nok», så innebærer det mer tvang i form av flere tvangsinnleggelser.

– Når man skal bygge ned tvangsbruken, og ikke ha så mange tvangsinnleggelser, da kan det hende at det tyter ut i andre enden, og vi risikerer at noen ikke tas hånd om og at det skjer en voldshandling.

Grøndahl mener det er vanskelig å vite hvor innslagspunktet skal være mellom individuell frihet og bruken av tvangsmidler.

– Uansett er det en illusjon at vi kan ha et risikofritt samfunn, sier han.

På spørsmål om hvorvidt Kongsberg-angrepet peker på en svikt i helsesystemet, svarer Grøndahl:

– Nei, det er jeg ikke helt sikkert på at det gjør, for vi kan ikke slutte fra en enkeltsak til en systemsvikt, det er mange rare mennesker ute i samfunnet, og de aller færreste begår slike forferdelige handlinger.

Fortsatt mulig å bruke tvang i alvorlige saker

Helseminister Ingvild Kjerkol uttaler i en e-post til VG at hun er enig i at man burde se nærmere på tvangsbruk, og at den nye regjeringsplattformen vil evaluere loven for psykisk helsevern.

– Det er viktig å påpeke at det fortsatt er slik at det er mulig å bruke tvang hvis en person er alvorlig psykisk syk og det blir vurdert at vedkommende er til fare for andres liv og helse. Her ble ikke terskel for å bruke tvang hevet, sier helseministeren.

– Vi må også snakke om hvordan vi bedre kan hjelpe dem som ikke søker hjelp selv. Her har Grøndahl et viktig poeng, legger hun til.

– Vi skal gjøre det vi kan for å beskytte fellesskapet mot personer som kan være voldelige og farlige. Men vi kan ikke sperre noen inne for sikkerhets skyld, sier hun.

HELSEMINISTER: Den nye regjeringen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble presentert torsdag. Da ble det klart at Ingvild Kjerkol (Ap) er Norges nye helseminister.

Kjerkol sier den nye regjeringen skal gjøre det de kan for å beskytte fellesskapet mot personer som kan være voldelige og farlige, men at de ikke kan «sperre noen inne for sikkerhets skyld».

– Dette er svært kompliserte saker, og gjelder ofte personer som har behov for hjelp fra en rekke ulike instanser. Vi må se på hvordan samarbeidet mellom helsetjenesten og andre tjenester kan bli bedre, når det gjelder de sykeste pasientene, sier hun.