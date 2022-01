Høye smittetall i flere land etter gjenåpning

For få måneder siden kunne flere land slippe jubelen løs og erklære coronapandemien for over. Det var den ikke.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Flere land som slapp helt opp på alt av smitteverntiltak i fjor høst, har nå skyhøye smittetall.

Storbritannia var tidlig ute, og hadde full gjenåpningsfest den 19. juli. Den dagen var det litt over 34.000 nye coronasmittede.

De siste dagene har det vært registrert nesten 200.000 nye coronasmittede hver dag i Storbritannia. Likevel er det per nå ikke innført noen strengere smitteverntiltak.

Statsminister Boris Johnson sa onsdag at de i stedet kom til å fortsette med «plan-B tiltak». Det innebærer hjemmekontor der det er mulig, bruk av masker, og vaksinepass for å komme inn på visse steder.

– For de som tror vår kamp mot covid er over, så er jeg redd de tar inderlig feil. Dette en tid for den største forsiktighet.

Han håper likevel at England kan komme seg gjennom smittebølgen uten nye tiltak.

Har stengt ned hele landet

Et land som ikke har valgt samme strategi som England, er Nederland.

Landet åpnet opp igjen i juni 2021, etter nesten seks måneder med nedstenging. Det førte til et stort hopp i smittetallene på bare noen få uker. Allerede i juli måtte landet på nytt innføre tiltak.

STENGTE NED: Nederlands statsminister Mark Rutte under en pressekonferanse i desember.

Etter det har det vært lettelser på tiltakene, men i desember stengte landet helt ned på nytt. Her får hverken barer eller restauranter holde åpent.

Treningssenter, frisører og andre butikker, unntatt matbutikk og apotek, må også holde stengt til minst 15. januar.

Rekordhøye smittetall i Danmark

Ikke lenge før Norge feiret også Danmark full gjenåpning av samfunnet. Coronaviruset var ikke lenger en samfunnskritisk sykdom, meldte myndighetene.

Rett før jul førte omikronvarianten imidlertid til at det ble imidlertid innført tiltak på ny. Utesteder må stenge klokken 23.00, og teater, kinoer og spillesteder – og andre steder der mange samles – måtte stenges.

OMIKRON FÅR SKYLDEN: Danmarks statsminister på pressekonferansen før jul hvor hun opplyste om de nye tiltakene.

– Vi er i en ny situasjon. En ny variant er kommet inn, og spillereglene har endret seg, sa statsministeren Mette Fredriksen.

I julen har smittetallene fortsatt å være høye i Danmark, med nye smittetopper flere dager på rad. 5. januar ble over 28.000 nye coronatilfeller registrert i landet. 784 coronapasienter er innlagt på sykehus, og 49 av dem ligger på respirator.

Høy smitte - ingen nedstenging

Til tross for høye smittetall etter gjenåpning, er det ikke mange som har stengt fullstendig ned. Også Norge opplevde et byks i smittetall etter gjenåpningen, uten å innføre strengere tiltak den gang.

Begrunnelsen har vært at siden mange er fullvaksinerte, er det ikke lenger smittetallene man skal fokusere mest på. Det er heller antall innlagte på sykehus som er avgjørende.

FORSVARER TILTAKENE: Statsminister Jonas Gahr Støre mener det var riktig å innføre de nasjonale tiltakene som kom før jul.

Julen 2021 ble likevel nok en annerledes jul for det norske folk. I desember ble det innført tiltak som hjemmeskole i flere kommuner, begrensninger på antall besøkende, og nasjonal skjenkestopp.

Uenige om skjenkestopp

At regjeringen innførte skjenkestopp har møtt mye motgang, og det herjer en debatt om hvilken linje man skal legge seg på når det kommer til tiltak.

Flere har tatt til ordet for å oppheve skjenkestoppen, deriblant Frp som har fremmet et forslag for nettopp dette.

VG ba statsminister Jonas Gahr Støre forklare om det er sikkert at tiltakene hjelper mer enn de skader, hvem tiltakene skal beskytte, hvorfor de ikke vil lette opp nå – og hvorfor de mener en skjenkestopp er nødvendig.

UENIG: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har tatt til ordet for at skjenkestopp har effekt.

– Vi har sett fra andre land, det har vi kunnskap om, at der hvor smitten slapp ordentlig løs og man måtte komme etter med ganske dramatiske tiltak, var det de sårbare som ble rammet. Nederland er et slikt land, som minner om vårt på veldig mange områder. Det er stengt ned, sier Støre.

Smittetallene i Norge er fortsatt høye, med et døgntall på 8 385 onsdag. 383 personer er innlagt på norske sykehus med omikron.

De nasjonale tiltakene i Norge varer i første omgang fram til 14. januar. Da vil regjeringen på nytt vurdere tiltakene.