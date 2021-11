STYRTET: Småflyet styrtet i svært ulendt terreng i området Tvedalen i Larvik tirsdag.

Politiet frigir navn etter flystyrt i Larvik

To flyelever og en instruktør omkom etter at et småfly styrtet i Larvik tirsdag. Nå frigir politiet navn på de tre.

Politiet har mottatt endelig obduksjonsrapport fra Kripos knyttet til de tre som omkom i flyulykken i Larvik 23. november, skriver politiet i en pressemelding tirsdag.

De tre omkomne er:

Instruktør Goran Neskovic (30) fra Oslo.

Student Filip August Müller Frich (21) fra Dombås.

Student Eirik Paulsen (22) fra Bodø.

Familiene er orientert om at navnene offentliggjøres.

Foto: Frode Hansen

Politiet fikk meldingen om flyulykken klokken 09.20 tirsdag i forrige uke. Sør-Øst politidistrikt opplyste siden at det var et mindre fly som hadde gått ned i området Tvedalen i Larvik.

Rundt klokken 15 samme dag opplyste politiet at tre personer, en flyinstruktør og to elever, var omkommet i ulykken.

Ifølge politiet hadde flyet tilknytning til Pilot Flight Academy, og var av typen Diamond DA-42NG. Skoleflyet skulle ut på en treningstur med instruktør og to elever.

Flyet tok ifølge Flightradar av fra Sandefjord Lufthavn Torp klokken 08.26 tirsdag 23. november..

– Etter å ha gjennomført flere 360 graders svinger i 4000 fot mistet de raskt høyde, og flyet styrtet ned i et ulendt skogsområde og tok fyr, meldte Statens havarikommisjon tirsdag ettermiddag.

Havarikommisjonen vil undersøke vrakrestene for å undersøke hva som skjedde i forkant av flyulykken.

Avdelingsdirektør i Havarikommisjonen, Kåre Halvorsen, opplyste til NTB at flyet var relativt nytt.

– En forferdelig ulykke og tragedie

VG var sist tirsdag i kontakt med Pilot Flight Academy, som bekreftet at de eier flyet, og opplyste at de hadde satt krisestab.

Foreløpig er det ikke kjent om det har vært meldt om noen feil med flyet.

– Dette er jo en forferdelig ulykke og tragedie. I dag tror jeg vi bare skal fokusere på å vise omsorg for elever og ansatte ved skolen og deres pårørende. Videre vil politiet og havarikommisjonens arbeid vise hva som har hendt, sa grunnlegger av Pilot Flight Academy, Frode Granlund, til VG.

Granlund forteller at de to studentene hadde gått på skolen i mer enn et år, og var i siste halvdel av utdanningsløpet. Mens den ansatte skal ha jobbet ved Pilot Flight Academy i tre år.

Pilot Flight Academy, en av Europas største flyskoler, utdanner trafikkflypiloter på tre avdelinger. To av disse er i Norge – på Notodden og Torp – mens én er i Texas, USA.

Totalt har Pilot Flight Academy 120 ansatte og 350 studenter spredt over de tre avdelingene, ifølge Granlund. Avdelingen på Torp teller omtrent 90 ansatte og 250 studenter.