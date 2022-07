To døde i seilbåt-ulykke: Siste kontakt ved midnatt

Ifølge politiet var den norske mannen og den svenske kvinnen på vei til Norge da seilbåten grunnstøtte.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Politiet har begynt arbeidet med å finne ut hva som forårsaket båtulykken utenfor Strömstad.

– Det er mindre deler av båten som er berget og tatt i beslag for undersøkelser. Vi tror den har gått hardt på grunn i dårlig vær og blitt knust, og vi tror at de i forbindelse med det har havnet i vannet, sier Anna Göransson, talsperson for Väst politidistrikt i Sverige.

En norsk mann og en svensk kvinne mistet livet i ulykken. De to var et par og bodde i Sverige, og var på vei for å besøke noen i Norge da de traff grunn, ifølge politiet.

– Det blir gjort rettsmedisinske undersøkelser for å fastsette dødsårsak. Det er ingen mistanke om noe kriminelt, sier Göransson.

Det var klokken 09.25 onsdag formiddag den norske Hovedredningssentralen ble varslet om en livløs person i sjøen. En storstilt redningsaksjon ble satt i gang, og en halvtime senere ble ytterligere en person funnet.

Göransson forteller til VG at det er uklart når ulykken fant sted, men at de som skulle få besøk var de siste som hadde kontakt med de om bord rundt midnatt.

LETER: Sjøredningen og kystvakten søkte etter restene av seilbåten onsdag.

Politiet i Sverige har bedt om tips fra andre som kan ha sett noe i området, men har så langt ikke hørt noe.

– Det blåste, så det var ikke mye trafikk til sjøs. I tillegg kan det ha skjedd på natten, forklarer talspersonen.

Likevel ber de om at de som kan ha gjort observasjoner melder seg.

Les også To bekreftet døde etter båtulykke utenfor Strömstad En norsk mann og en svensk kvinne er bekreftet døde etter en båtulykke utenfor Strömstad onsdag formiddag.

Kan bli sendt til Norge

Båten var på vei fra Sverige til Norge, og grunnen der ulykken fant sted ligger på norsk farvann. Det er opprettet en undersøkelsessak for å avdekke hva som skjedde.

Göransson sier at det nå jobbes med å avgjøre hvorvidt saken skal overføres til norsk politi, i tillegg til å hente inn svar på tekniske undersøkelser.

– Dels handler det om å hente inn analyser fra vrakdelene, og også resultatene av de rettsmedisinske undersøkelsene. Når de er klare vet vi ikke, sier hun.

SAMARBEID: Både norske og svenske redningstjenester rykket ut til ulykken onsdag.

Mange ressurser

Kvinnen og mannen som ble funnet i sjøen, ble tatt om bord i redningsskøyter og fraktet til sykehus i Strömstad.

Onsdag kveld meldte svensk politi at de to hadde omkommet.

Været i området ble beskrevet av kaptein Johan Leandersson ved RS «Ragnar Stoud Platou» som ustabilt, med tidvis sterke vindkast da aksjonen pågikk onsdag formiddag.