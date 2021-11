STORTINGSPRESIDENT: Nyvalgt stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) under konstituering av det 166. storting.

Stortingspresidenten fikk pendlerbolig – hadde bolig i Ski

Stortingspresident Eva Kristin Hansen sier hun har misforstått pendlerreglene. Hun bodde i Ski, men oppga en adresse i Trondheim, skriver Adresseavisen.

Tidligere i høst varslet Eva Kristin Hansen at det skal ryddes opp i stortingspolitikeres ordninger, etter Aftenpostens mange avsløringer om politikernes pendlerboliger.

– Flere representanter har denne høsten blitt klar over at de har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg er dessverre blant dem. Jeg kan ikke annet enn å beklage at jeg ikke sørget for å sjekke dette grundig, skrev Eva Kristin Hansen i en e-post til Adresseavisen via sin rådgiver tirsdag ettermiddag.







I 2014 etablerte stortingspresidenten seg med sin mann i deres felles bolig i Ski, 29 kilometer fra Stortinget i Oslo. Adressen hun oppga til Stortinget, var Trond Giskes leilighet i Trondheim, hvor hun leide en hybel.

Reglene krever at du bor minst 40 kilometer unna Stortinget for å få pendlerbolig.

Først i 2017, da hun meldte flytting til Ski, sa hun opp pendlerboligen i Oslo.

– Vært sikker på at jeg har fulgt reglene

Adresseavisense opplysninger er korrekte, bekrefter Hansen i en e-post til avisen.

– Jeg har hele tiden vært sikker på at jeg har fulgt reglene for tildeling av pendlerbolig. Jeg har heller ikke fått noen tilbakemelding fra administrasjonens side når jeg har rapportert underveis. Sett i ettertid, ser jeg at administrasjonen skulle hatt informasjon om boligen i Nordre Follo, skrev Hansen.

Det lyktes ikke VG å komme i kontakt med Hansen tirsdag kveld. VG har vært i kontakt med Stortingets administrasjon som viser til det samme svaret som Hansen ga til Adresseavisen.

Krever forklaring

MDG-politiker Rasmus Hansson mener at stortingspresident Eva Kristin Hansen må gå av etter at Adresseavisen i går kunne avsløre at hun har fått pendlerbolig av Stortinget selv om hun bodde i Ski.

Til NRK sier Hansson at hun må vise at hun forstår ansvaret som følger med stillingen.

– Dette er enda et uholdbart eksempel på at stortingsrepresentanter har blitt for vant til privilegiene sine. Det er nettopp i denne typen saker at folket må kunne stole på at representantene deres tenker selv, og rett, skriver han i en e-post til NRK onsdag.

Både Frp-leder Sylvi Listhaug og Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen har også sagt klart ifra om at stortingspresidenten må forklare seg.

– Hvis folk skal ha tiltro til at Stortinget kan rydde opp i denne saken selv, må jo hun som skal ha det øverste ansvaret for ryddejobben forklare hvordan hun har tenkt og misforstått reglene, sa Martinussen til NRK onsdag morgen.

REGLER: Stortingspresident Eva Kristin Hansen sier hun har misforstått pendlerreglene.

Vil ikke gjøre mer med saken

Stortingspresidenten mener dette viser at det er behov for en endring av reglene, slik at disse ikke er til å misforstå.

I e-posten fra Hansen står det også at Stortingets direktør Marianne Andreassen sier at flere representanter har misforstått regelverket, og at administrasjonen derfor ikke vil gjøre noe mer med Hansen sin sak.

Ap-politikeren overtok som stortingspresident i en tid preget av omfattende avsløringer i pressen knyttet til representantenes økonomiske goder, spesielt pendlerboliger og etterlønn.

Hansen gjorde det da til en hovedoppgave for det nye presidentskapet å ta tak i disse sakene.

– Jeg tror vi må jobbe hardt for å gjenreise tilliten til Stortinget blant folk. Det har vært så mange saker nå som har bidratt til å svekke tilliten til norske politikere, sa hun den gang til NTB.

Trond Giske har bekreftet på spørsmål fra Adresseavisen at Hansen leide et rom i hans leilighet i Trondheim.

– Jeg har leid ut hybel siden 1997. Det har vel vært et titall ulike personer som har leid. Eva leide da hun og samboeren skilte lag, og leide på samme betingelser som hybelboerne før og etter, svarte Giske tirsdag.

Giske bekrefter at han selv disponerte leiligheten mens Hansen leide hos ham.

Hansen hadde et soverom og disponerte i tillegg stue, kjøkken og bad i leiligheten, ifølge Giske.

Flere tilfeller

Aftenposten avslørte i september at KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad ved å oppgi foreldrenes bosted i Evje i Agder som egen hjemmeadresse – sikret seg gratis bolig i hovedstaden i ti år. Regningen gikk til Stortinget.

– Jeg kan forstå at ordningen kan oppfattes som urettferdig, sa Ropstad da adresse-registreringen ble avdekket.

Saken tok ekstra fyr ettersom KrF-lederen og statsråden både har vært Oslo-etablert i en årrekke, og kjøpte seg bolig en knapp halvtime unna Stortinget, i Lillestrøm kommune – som ble leid ut – til inntekt for Ropstad.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa i september at det var behov for å rydde opp i reglene om pendlerboliger for stortingsrepresentanter. Han sa da at reglene er uklare, noe Stortinget selv også har bekreftet.

Tirsdag var Ap-ledelsen tilbakeholdne med å kommentere den nye saken.

– Eva Kristin har informert oss om saken, og vi viser til hennes egen beklagelse. Utover det har vi ikke noen flere kommentarer, skrev kommunikasjonssjef i Aps stortingsgruppe, Jarle Roheim Håkonsen i en tekstmelding til VG tirsdag.

I september ble det kjent at partiets stortingsrepresentant fra Aust-Agder, Tellef Inge Mørland, eide en leilighet i Oslo samtidig som han fikk pendlerbolig via Stortinget.

På spørsmål om partiet vil iverksette en gjennomgang av stortingsrepresentantenes boligpraksis viser Håkonsen til at Stortinget ønsker å igangsette en ekstern gjennomgang.

– Stortinget selv har tatt initiativ til en ekstern gjennomgang av ordningen med pendlerbolig og vi ser frem til at det kommer tydeligere regler på dette.