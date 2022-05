Les dagens VG her!

Nye ektefeller og barn kan vanskeliggjøre et arveoppgjør, ifølge Konfliktrådet. Ønsker du at familien skal være venner etter at du har gått bort, er det mye du kan gjøre for å unngå fremtidig konflikt. Sjekk rådene i dagens VG.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Vladimir Putin var tilsynelatende Vestens mann. Forholdet til USAs president George W. Bush ble direkte hjertelig. Gradvis har det endret seg. Hva skjedde på veien? Hva var det som gikk så galt? Sjekk hva ekspertene mener i dagens VG.

Og i VGs 16 siders Godt liv-bilag kan du blant annet lese om Cathrine (51) som gikk seg ned hele 38 kilo, få menyer med sunne matretter og få gode løpe-tips.

Dette – og mye, mye mer – kan du lese i dagens VG!