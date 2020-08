LAVERE TERSKEL: Torbjørn Røe Isaksen vil gjøre det lettere for utenlandsk arbeidskraft i Norge å få betalt det de har krav på. Foto: Mattis Sandblad

Arbeidsministeren om jordbærplukkere: – Åpenbart hull i lovverket

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil endre loven for å forhindre utnytting av utenlandsk arbeidskraft.

Arbeidsministeren snakker med VG etter å ha lest saken om polske Paulina Fima (20) sine opplevelser da hun kom til Norge for å jobbe som jordbærplukker.

Fima kaller reisen til Norge et «mareritt», og forteller blant annet om timelønn ned mot 40 kroner og arbeidsdager som startet klokken 04.30.

– Gitt at det som står i VG stemmer, så er jo dette rett og slett ikke lov, sier arbeidsminister Isaksen.

Jordbærbonde Geir Hæhre har avslått å kommentere påstandene til VG, men har tidligere sagt til Frifagbevegelse at ingen av hans ansatte tjener under de lovpålagte 123 kronene i timen.

TALLRIKT: Flere titalls arbeidere har jobbet for jordbærbonde Geir Hæhre i sommer. VG har snakket med tolv av dem. Foto: Jørgen Braastad

Arbeidstilsynet har vært på kontroll på gården. Seksjonsleder Cathrine Reusch sier til VG at de prioriterer saken, og at de regner med å ha rapporten klar i løpet av august.

Uansett hva rapporten skulle fastslå, har tilsynet per i dag kun mulighet til å gi pålegg til arbeidsgivere om å endre praksis frem i tid. De kan ikke pålegge å rette opp feil som allerede har skjedd.

– Det er et åpenbart hull i lovverket. Det hjelper deg lite at arbeidsgiveren din skal endre ting fremover hvis du har allerede har blitt underbetalt en hel sesong, sier Isaksen.

Derfor vil han endre lovverket. Tidlig denne høsten planlegger han å sende en lovbestemmelse mot «lønnstyveri» ut på høring.

– Her vil vi vurdere om Arbeidstilsynet skal få verktøy til å pålegge arbeidsgiver å rette opp feil som har blitt begått. I tillegg ser vi på muligheten til å innføre en straffebestemmelse.

I dag må en arbeidstaker selv fremme et krav for å få utbetalt lønn han eller hun ikke har fått. Dette er særlig et problem for utenlandske arbeidstakere, sier Isaksen.

– For utenlandske arbeidstakere som ikke er organisert, kan maktforskjellen mellom arbeidsgiver og -taker være veldig, veldig stor. For noen som kanskje ikke kan språket og ikke har mye penger, er det en høy barrière å måtte skaffe seg en egen norsk advokat for å få tilbake pengene man har krav på.

STRENGERE STRAFF: Karin Andersen (SV) vil at det skal svi mer å utnytte utenlandsk arbeidskraft. Foto: Trond Solberg

Også i opposisjonen er det ønske om at det tas tak for å bedre kårene for arbeidsinnvandrere. Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre sa søndag til VG at forholdene beskrevet i saken til Paulina Fima «hører hjemme i et annet århundre».

Mandag kaster også Karin Andersen i SV seg på.

– Det holder ikke at man avslører noe sånt, og så lover arbeidsgiveren at de skal rette opp i fremtiden. Det må svi så mye at de ikke gjør det i utgangspunktet, sier Andersen til VG.

Hun ber dermed om at straffenivået for sosial dumping økes.

– Hvis ikke vil de som betaler minst til arbeiderne sitte igjen med mest gevinst. Da vinner kjeltringene og de ærlige taper, sier Andersen.

Publisert: 03.08.20 kl. 18:55

