Befolkningen i New York bruker munnbind i gatene. Bildet er tatt i april. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Amerikansk forfatter hardt ut mot Trumps coronarespons – roser Norge

Forfatter og journalist Ann Jones kaller USAs coronahåndtering «katastrofal» sammenlignet med hvordan krisen har blitt møtt i Norge.

Den amerikanske forfatteren og journalisten Ann Jones er kjent for å studere krigers konsekvenser i Midtøsten, Afrika og Asia. Mange av bøkene hennes tar opp kvinnerelatert problematikk.

Jones bodde i Norge da coronaviruset inntraff for fullt. Hun dro hjem til Massachusetts i USA før flytrafikken fra Europa ble stanset.

I en kronikk i The Nation beskriver hun forskjellene mellom hvordan USA og Norge har håndtert coronakrisen.

«Sammenlignet med Norges strenge og raske tiltak og grundige testing, har USAs respons til pandemien vært katastrofal», innleder Jones.

RASER: Den amerikanske forfatteren og journalisten Ann Jones kritiserer USAs håndtering av coronakrisen. Foto: Don J. Usner

Hun trekker frem at land som Danmark, Norge, Tyskland, Sør-Korea og New Zealand har lyktes å beskytte befolkningen, og at kvinnelige ledere er et fellestrekk hos mange av de landene som har hatt den mest vellykkede coronaresponsen.

Jones befant seg i Norge da coronaviruset inntraff. Hennes besteforeldre utvandret fra Norge til Wisconsin, hvor Jones ble født.

«Jeg vet noe om forskjellen godt lederskap utgjør, fordi jeg har vært innestengt i to forskjellige land nå. Ett land har holdt meg trygg, mens det andre nesten drepte meg,» skriver hun videre.

Jones forlot Oslo 14. mars, etter å ha forsikret vennene sine i Norge om at hun kom til å være trygg fordi Massachusetts er en progressiv delstat.

«Hah!», konkluderer hun nå.

Ifølge Jones havnet hun i bakre del av et fly fullt av studenter, hvor flere av dem hostet konstant. Da hun landet på Logan Airport i Boston, ventet noen timer i tett kø, før hun ble sluset igjennom flyplassens kontrollsjekk. Ingen stilte spørsmål om hvor hun hadde vært eller om hun var frisk. Noen dager senere leste hun at lokalavisen roste flyplassen for å screene passasjerene på «under ett minutt».

Jones roser den norske regjeringens raske tiltak for å bekjempe pandemien, blant annet ved å iverksette testing og smittesporing fra starten av.

«Når tilfellene begynte å doble seg uten kjent smittekilde, visste de umiddelbart at viruset hadde begynt å haike gjennom et uvitende samfunn, og de var raske med å stenge ned,» skriver hun og vektlegger:

«Denne møysommelige innsatsen, støttet opp av Norges universelle helsevesen, gjorde det mulig for staten å redde liv og stoppe pandemien.»

FÅR GJENNOMGÅ: Spesielt USAs president Donald Trump blir utsatt for sterk kritikk av forfatteren. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hun mener USAs behandling av coronapandemien, med president Donald Trump i spissen, har vært det stikk motsatte.

Hun kaller Trump «korrupt og farlig», og skriver at folket betaler for hans «uvitenhet og forfengelighet».

«Trump kastet bort minst to måneder i egoistiske fantasier, og hevdet at pandemien ville forsvinne av seg selv eller at det var fake news. I mars ble oppførselen hans stadig mer uberegnelig, ufølsom, stridslysten og rett ut ekkelt.»

Jones kritiserer at han la ansvaret for testing og beskyttelse av befolkningen mot en uhemmet pandemi over på guvernørene, som allerede slet med å skaffe grunnleggende medisinsk utstyr for helsepersonellet i frontlinjen i sine egne stater. Og at han på toppen av det hele stanset USAs økonomiske støtte til Verdens helseorganisasjon.

«Gjennom egoisme, bravado og bare ren uvitenhet, har han gjort en epidemi great again.»

Donald Trump har selv flere ganger forsvart sin håndtering av coronapandemien.

– Ti. Vi gjør det veldig bra og kom på kort tid i gang med testing av utrolig mange mennesker, svarte han for eksempel da han i mars ble bedt om å gi sin egen innsats en karakter mellom en og ti.

Trump har også gjentatte ganger pekt på at han var tidlig ute med å beslutte innreisenekt fra Kina, et tiltak han sier at har reddet «titusenvis» av liv.

Publisert: 11.05.20 kl. 03:36

