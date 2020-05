KOMMER OG GÅR: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (t.v.) blir pensjonist i august. Tirsdag ble etterfølgeren utnevnt. Generalmajor Eirik Kristoffersen (51) skal de neste årene lede det norske forsvaret, og det som går under betegnelsen fellesoperasjoner. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ny forsvarssjef: – Jeg bærer ikke nag til britene

Norges nye forsvarssjef Eirik Kristoffersen vokste opp med historien om da britiske krigsskip skjøt i brann hjembygda hans Bjerkvik, 13. mai i 1940. – Det er klart at det som skjedde den gang har preget meg, sier han til VG.

En lavmælt og sanitær seremoni i coronatidens ånd, ble avholdt da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tirsdag utnevnte den 51 år gamle, generalmajor Eirik Kristoffersen, til Norges nye forsvarssjef.

I de enkle og sterile lokalene som huser Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementet, lyste Kristoffersen brede smil mer opp enn blomsterbukettene hovedpersonen ble til del.

Nordlendingen er opptatt av at det norske forsvaret har en beredskap og en tilstedeværelse, spesielt i Nord-Norge, som er tydelig.

– Jeg håper jeg, når den tid kommer, etterlater meg et forsvar hvor vi er veldig flinke til å utnytte alle ressurser samlet, det vi kaller fellesoperasjoner, sier Kristoffersen til VG.

Gjennom hele oppveksten hadde han hvert år kontakt med NATO-soldater og hadde tribuneplass til øvelser og trening av utenlandske militære styrker, nærmest på dørstokken.

POPULÆR SJEF: Som sjef for Forsvarets spesialkommando, ledet oberst Eirik Kristoffersen, eliteavdelingen som blir regnet som en verdens beste spesialstyrker, Foto: Hovtun, Lars Magne / Forsvaret

18 mennesker ble drept

– Hjembygda mi var hvert år sentrum for øvelsene de ulike landene i alliansen deltok i. Engelske og nederlandske soldater kom til Bjerkvik hver vinter, noen av dem ble jeg godt kjent med, sier han.

– Og du bar ikke nag til briter etter at 18 mennesker og sambygdinger av familien din mistet livet i angrepene fra de britiske skipene for 80 år siden?

– Nei, jeg bærer ikke nag til britene, jeg bærer veldig sjelden nag til noen som man møter i kamp. Vi har aldri vært inne på hevn eller det å bære nag overfor fienden, selv om vi har mistet soldater.

Den nye forsvarssjefen som tiltrer i midten av august er en av Norges høyest dekorerte soldater i aktiv tjeneste. Kristoffersen ble tildelt Krigskorset med sverd for å ha utvist stort mot og fremragende lederskap i Afghanistan, hvor han fikk æren for å ha avverget et sannsynlig terroranslag.

Kristoffersens mot kan han ha fått fra sin bestefar, som under det britiske angrepet på Bjerkvik i 1940, rodde ut for å prøve å stoppe beskytningen av bygda. Britene skal ha oppfattet det slik at sivilbefolkningen hadde evakuert før angrepet på de tyske styrkene i Bjerkvik startet.

– Jeg vet ikke om det som hjalp, men beskytningen stoppet i hvert fall. For meg er dette er en historie om mot, om å stå opp og å gjøre de rette tingene. Bestefars handling har nok preget meg. Han fortalte den aldri til meg, men den var alltid der.

DEKORERT: Her mottar Oberst Eirik Kristoffersen Krigskorset med sverd i 2011, av forsvarssjef Harald Sunde, bivånet at statsminister Jens Stoltenberg. Senere ble Kristoffersen generalmajor og i august tiltrer han som forsvarssjef. Foto: Erlend Aas / Scanpix

