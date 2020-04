MASSIVT UTBRUDD: Twitter-brukeren Michael Schade tok dette bildet da han forlot vulkanøya. Foto: Michael Schade / EPA

Rederi saksøkes etter vulkanutbruddet på New Zealand

21 personer døde i et massivt vulkanutbrudd på White Island i desember. Nå saksøker flere etterlatte rederiet som tok med turistene til øya.

NTB

Ingrid Hovda Storaas

Oppdatert nå nettopp

47 personer var på White Island på New Zealand da vulkanen plutselig fikk utbrudd. 21 er nå bekreftet omkommet, og flere titalls personer ble innlagt på sykehus med alvorlige brannskader.

19 av de 21 som døde i utbruddet reiste til øya via en utflukt fra cruiseskipet «Ovation of the Seas» driftet av Royal Caribbean.

Rederiet saksøkes i Australia for tjenesteforsømmelse, kontraktbrudd og brudd av australsk forbrukerrett, melder ABC.

Ifølge advokat Rita Yousef, som representerer de etterlatte og ofrene, ble ikke cruisepassasjerene fortalt noe som helst om muligheten for eller farene ved et utbrudd.

– Det eneste de fikk beskjed om i brosjyren var å ha på seg sko som dekket føttene, sier hun til australske ABC.

GNS Science, New Zealand tjeneste for overvåkning av vulkaner, hadde økt farenivået for White Island fra en til to i tiden før utbruddet. Det er det høyeste nivået vulkanen kan ha når den ikke har utbrudd.

– Dette hadde man kunnet forutse. Dette skulle ikke ha skjedd, sier Yousef.

Les også: Michael sto på vulkanen 20 minutter før utbruddet

Rederiet Royal Caribbean sier i en uttalelse at de siden utbruddet har fokusert på å «hjelpe og støtte passasjerer, deres familier og mannskapet som ble påvirket av denne hendelsen».

– To separate etterforskninger pågår på New Zealand for å avdekke detaljene rundt turen, som vi samarbeider fullt med. Vi kan ikke gi flere detaljer nå, sier en talsperson til ABC.

Publisert: 27.04.20 kl. 05:38 Oppdatert: 27.04.20 kl. 06:18

Les også

Fra andre aviser