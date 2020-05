UTENDØRSBESØK: Liv Nannestad Hazeland (95) har fått besøk av datteren Anne Margrethe og barnebarna Mirjam og Marianne for første gang siden besøksforbudet ble innført i Oslo. Nå åpner Oslo for at sykehjemmene kan ha tilrettelagt utendørsmøter. Foto: Terje Bringedal

Anbefalinger for sykehjemsbesøk endres - her treffer Liv (95) endelig igjen familien

OSLO (VG) Onsdag formiddag møtte Liv Nannestad Hazeland (95) familien for første gang siden besøksforbudet ble innført på sykehjemmet hennes. Oslo kommune er blant dem som nå åpner for å la pårørende og beboere møtes utendørs.

Nå nettopp

Fra klokken 12 onsdag formiddag får pårørende og beboere på langtidshjem i Oslo lov til å møtes utendørs under tilrettelagte omstendigheter.

Onsdag ettermiddag endrer også Helsedirektoratet sine anbefalinger for besøk. Fra at alminnelig besøksstans har vært den gjeldende anbefalingen, åpnes det nå for at det kan gjøres individuelle vurderinger ut ifra smittesituasjon og risiko for smitte, ifølge Helsedirektoratet.

De skal nå lage en egen veileder for slike besøk. Avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet opplyser til VG at det de ikke vet når veilederen for besøk skal ferdigstilles ennå.

I Oslo har de alt laget en egen besøksveileder.

– Dette er en stor glede, sier Liv. Hun sitter i solen på utsiden av sykehjemmet

Datteren Anne Margrethe Hazeland har tatt med en kartong sigaretter som sprites nøye før den åpnes og Liv kan ta en. Barnebarna Mirjam og Marianne er også med.

Det er første gang de møter hverandre siden siden besøksforbudet trådte i kraft 15. mars.

Fortsatt strenge regler

Helse og eldre-byråd Robert Steen (Ap) er på Langerud for å hilse på for å markere det han mener er en solskinnsdag:

– Jeg blir helt varm av å se tre generasjoner møtes igjen ute i solen i mai, den fineste tiden vi har i denne byen. Det å endelig kunne tilby det sosiale til dem som har vært fratatt det så lange, det blir jeg glad av, sier Steen.

Men han har opplevd at folk har forstått hvorfor det har vært så strenge regler på sykehjemmene frem til nå - og det skal det fortsatt være.

Dette er blant reglene i den nye besøksveilederen kommunen har laget:

Kun sykehjem uten smitte får ha besøk utendørs så sant det er mulig å legge til rette for dette uten at de pårørende må gå gjennom sykehjemmet.

Kun friske personer får komme på besøk, og maks en gang i uken per beboer slik at det ikke blir for mye folk på sykehjemmet.

Det skal holdes en avstand på to meter og besøket skal kun være en time.

Besøket må avtales på forhånd og en besøksvert eller ansatt fra sykehjemmet må være i nærheten underveis for å sørge for at reglene overholdes.

Med to meters avstand mellom Liv og besøket får de endelig snakke ordentlig sammen og se hverandre igjen. Blant annet får hun servert nyheten om at et av barnebarna hennes skal gifte seg.

– Nei, er det sant? spør Liv.

– Skal hun være hvit brud?

– Hyggelig å komme tilbake

Selv om sykehjemmet har tilrettelagt for såkalte «vindusbesøk» der pårørende og beboere kan se hverandre gjennom vinduet, og hjulpet til med videosamtaler, har Liv og familien holdt seg til vanlige telefonsamtaler.

Datteren Anne Margrethe flyttet til Oslo 1. mars og håpet hun skulle kunne være mer hos moren sin, men gleden ble kortvarig - frem til nå:

– Nå har det gått den riktige veien og vi har tatt mye hensyn til de eldste, men jeg synes det er veldig hyggelig å kunne komme hit igjen. Det er ikke det samme å ringe. Nå kan vi liksom bare sitte sammen, og trenger ikke holde samtalen i gang hele tiden, sier hun.

Hun har allerede fått i oppdrag å ta med en ny leppestift til Liv neste gang hun kommer på besøk.

GLAD I Å PYNTE SEG: Livs nylakkerte negler er pyntet med små diamanter etter at velværetjenesten beboerne kan booke seg inn på i sykehjemmets første etasje er byttet ut med mindre spakvelder på avdelingene under coronakrisen. Foto: Terje Bringedal

– Hvordan synes du det har vært nå under coronaen, Liv?

– Rart. Men det har skjedd mye fint her, med musikk og quiz. Jeg pleide å si jeg bodde på Oslos beste vestkant men nå bor jeg på Oslos beste østkant.

Byråd Robert Steen (Ap) forklarer at det etter en forsiktig åpning av flere samfunnsfunksjoner nå er spennende å se hvordan det går med sykehjemmene:

– Siden det tar noen dager å merke smitte, så ser vi ikke konsekvensene av den gradvise åpningen av samfunnet før om en til to uker. Vi er ikke på trygt farvann ennå, men vi må finne måter å leve i samfunnet vårt på på en trygg måte mens det fortsatt er smitte her, sier han.

Sykehjemsleder Bente Solberg Sæve ved Langerud sykehjem er glad for at de har klart å holde smitten borte fra sykehjemmet og skryter av de ansatte.

– Det har vært en helt spesiell situasjon og jeg er utrolig stolt av de ansatte her. Når vi har klart å stå han av så til nå, er jeg sikker på at vi skal greie det fremover også.

GLAD FOR SMITTEFRIHET: Leder ved Langerud sykehjem, Bente Solberg Sæve og byråd Robert Steen er glade for at smitten ikke har nådd sykehjemmet på Langerud. Foto: Terje Bringedal

Flere kommuner tillater tilrettelagte besøk

I Bergen kommune åpnet de for slike tilrettelagte besøk allerede 23. april, skriver de selv på sine nettsider. På Hitra, øykommunen ved innløpet til Trondheimsfjorden, har de også lettet på restriksjonene og tilrettelagt for besøk i et eget rom.

Horten kommune åpner onsdag også forsiktig opp sine tre sykehjem med langtidsplasser ved å tillate utendørsbesøk under strenge retningslinjer. Det skal blant annet fortsatt holdes to meter avstand og besøkene må avtales på forhånd.

– Vi vet at i denne gruppen slår sykdom og smitte ekstra hardt ut og vi er innstilt på å være ekstra forsiktige ved sykehjemmene, men det er ikke bra å være ensom heller, sier Stein Evensen, kommunalsjef helse og velferd, til VG.

Nå venter de på nasjonale retningslinjer for hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

– Kommer de med andre råd og veiledning vil vi selvfølgelig følge disse. Men vi har fått signaler om at det er mulig å åpne noe. Nå gjelder det å finne balansen, sier Evensen.

Publisert: 06.05.20 kl. 15:56

Les også

Mer om Sykehjem Eldre Eldreomsorg Oslo Coronaviruset

Fra andre aviser