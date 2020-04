SMITTEFRITT: Moskenes og Flakstad er i dag smittefrie kommuner. Foto: Jørgen Braastad

Ordfører i Flakstad: – Lurt med lokale justeringer

Flere smittefrie kommuner ønsker seg kommunal selvråderett, men noen mener åpning av skoler og barnehager burde bestemmes på nasjonalt nivå.

– Vi ønsker å være lojale overfor de faglige rådene nasjonalt og vi prøver å oppfordre folk til å følge de reglene, sier ordfører i Flakstad Trond Eivind Kroken.

Flakstadøya grenser til Moskenes og Vestvågøy i Lofoten. Moskenes er også en smittefri kommune i dag, mens Vestvågøy har to registrerte tilfeller av corona-smitte.

Ordfører i Moskenes, Lillian Irene Rasmussen, sier kommunen ennå ikke har tatt stilling til kommunal selvråderett angående gjenåpning av skolene.

– Vi regner med at det kommer nasjonale vedtak. Om det blir gitt rom for at vi skal bestemme selv, må vi ta en vurdering deretter, sier Rasmussen.

Det var NRK som først omtalte saken om Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum som åpner for mer lokal styringsrett angående gjenåpning av skoler og barnehager.

– Staten gir jo klare råd. Men hvis det blir ulik smittespredning i ulike deler av landet, så bør jo regjeringa tenke gjennom om man kan myke opp litt forskjellig og gi lokal skjønnsmulighet, sa Vedum til NRK.

Ordføreren i Flakstad mener lokale justeringer kan være lurt:

– Dette er en nasjonal dugnad, så det er greit å følge de nasjonale rådene. Men noen plasser kan det være lurt med lokale justeringer, sier ordfører i Flakstad.

Samtidig mener han det er mest hensiktsmessig med konkrete nasjonale tiltak i denne sammenhengen.

– Det må skje ute blant folk, vi klarer ikke løse corona-krisen i Flakstad kommune alene. Men selvfølgelig at det er behov for lokale justeringer, sier han.

Også ordfører i Ibestad, Dag Sigurd Brustind, sier det kan være behov for lokale retningslinjer.

– Jeg synes ikke forslaget om lokale retningslinjer er dumt, men jeg kan ikke tenke meg at vi åpner skoler eller barnehager ennå, sier Brustind:

– På kort sikt burde alle skoler være stengt, men på lang sikt er det nok riktig å la smittefrie kommuner gjøre den vurderingen selv.

Også Ibestad er en smittefri kommune, hvor det bor det omtrent 120 barn i skolealder. Ordføreren forteller at det er store forskjeller mellom landets hovedstad og små smittefrie kommuner som Ibestad.

– Dette er ikke tiden for å åpne for oss heller, men jeg ikke uenig at kommunene kan ha stor innflytelse selv. Vi har gode smittevernleger, oppegående kommuneoverleger og befolkningen kjenner reglene.

Mona Pedersen er ordfører i Karlsøy kommune. Kommunen er hittil smittefri, men den grenser til Tromsø, som nå har 112 registrerte smittede og to døde.

– Vi er jo ikke et lukket samfunn. Vi trenger Tromsø blant annet, derfor må vi se på ting regionalt. Man kan ha foreldre som dagpendler til nabokommunen, til og fra, og som kommer hjem og smitter barna, forklarer Pedersen:

– Derfor har jeg ingen problemer med nasjonale restriksjoner med tanke på dette med å holde ungene hjemme.

Ellers er hun positiv til kommunal selvråderett.

– Det er jo ikke problematisk at kommunene selv tar lokale og regionale vurderinger.

Publisert: 05.04.20 kl. 05:07

