SENDER BALLEN TILBAKE TIL HØIE: – Hvis vi får det første corona-tilfellet og det skyldes opphevelsen av hytteforbudet, regner jeg med han kommer og ordner opp, sier Arne Opdahl, kommuneoverlege i Rennebu. Foto: Mattis Sandblad, VG

Vil ha lokalt hytteforbud ved nytt utbrudd – uenighet i lokalbefolkningen

RENNEBU (VG) Kommuneoverlegen vil innføre lokalt hytteforbud igjen hvis corona-situasjonen blir prekær, selv om regjeringen har nektet kommuner å trosse opphevelsen av forbudet. Blant folk i Rennebu er meningene delte.

– La nå dem som sitter sentralt få avgjøre dette, sier en engasjert Tor Næve til VG. Vi møter ham midt i sentrum av Berkåk, kommunesenteret i Rennebu, en populær hyttekommune i Trøndelag.

Med knallvær i sikte forventer hyttekommuner nå et solid innrykk av hyttefolk igjen mot helgen igjen, selv om det ikke var noe renn til fjells mandag.

Det vekker bekymring i mindre hyttekommuner. I Rennebu i Trøndelag kan befolkningen mangedobles ved et storinnrykk.

CORONA-GENSER: Kommuneoverlege Arne Opdahl har tidsriktig påkledning på jobb i Rennebu. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Lokale forhold er forskjellige. Vinje har prøvd seg med å forlenge det totale hytteforbudet. Rennebu gjør ikke det. Det er det ikke grunnlag for. Men blir det grunnlag for det, så gjør vi det, sier Arne Opdahl, kommuneoverlege i Rennebu, til VG.

– Politisering av faget

Helseminister Bent Høie har vært klar på at alle landets kommuner må følge opphevingen av hytteforbudet, noe som provoserte Vinje kommune i Telemark sist uke.

Det er noe Opdahl reagerer på.

– Er det bare når statsråden liker det at vi skal vise handlekraft og lokalt initiativ? Det er en helt ny situasjon at en statsråd sørger for at et kommunalt vedtak blir opphevet. Det er en politisering av faget mitt.

På torget blir det diskusjon om hytteforbud har noe for seg. Lærer Trond Brage Kosberg støtter strenge tiltak.

ENGASJEMENT: Trond Brage Korsberg, Erling Kjerstad og Tor Næve diskuterer smitteverntiltak i sentrum av Berkåk. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Når folketallet mer enn dobles, kan smitten spre seg fort. Selvsagt svir det for næringslivet, men vi må tenke på hva vi skal prioritere først. Vi kan ikke få i pose og sekk og folkehelsen kommer først.

Kommuneoverlegen får støtte av Greta Hoem, som jobber som sykepleier i Rennebu.

– At det har vært strengt til nå har vært en suksessfaktor. Det ville vært katastrofalt for oss hvis mange skulle bli syke.

ØNSKER HYTTEFOLKET VELKOMMEN TILBAKE: Noen har hengt opp en plakat på innkjørselen til et av de Foto: Mattis Sandblad, VG

«Velkommen tilbake, hyttefolket», står det på en plakat ved innkjøringen til kommunesenteret.

En av dem som har merket kraftig besøksnedgang er Stein Knutsen på Esso-stasjonen. To er permitterte hos ham, og han ønsker hyttefolket tilbake.

STØTTER KOMMUNELEGEN: Sykepleier Greta Hoem og Reidun Lund har full tillit til kommunelege Opdahls vurderinger. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Det er dramatisk å stenge hyttene ved et par smittetilfeller, synes jeg. I påsken hadde vi kun 40 prosent av normal omsetning. Jeg har vært her i 43 år, dette er den roligste tida jeg har opplevd.

Kommuneoverlegen påpeker at han unner hyttefolk å komme tilbake til hyttene sine nå.

– Faglig sett har jeg en viss uro. Jeg krysser fingre og har tiltro til at folk har lært nå og ikke gjør dumme ting, sier Opdahl som påpeker at det ofte kan bli utstrakt sosial aktivitet i hyttefelten.

– Det kan være risikosport, sier han.

STILLE DAGER: Stein Knutsen ved Esso i Berkåk sier bensinstasjonen har måttet permittere to allerede og håper kommunen dropper nytt hytteforbud. Foto: Mattis Sandblad, VG

Bekymret for helsesektoren

Opdahl er først og fremst redd for at smitte skal spre seg blant helse og pleiearbeidere i kommunen som har svært begrensede ressurser i helsesektoren.

– En, to eller tre smittetilfeller er dramatisk for kommunen vår. Vi har fire leger til sammen, blir en av dem syk må vi stenge ned helsesenteret, sier Opdahl og påpeker at av Rennebus befolkning har en befolkning hvor 25 prosent er 65 pluss.

Opdahl ser at et lokalt hytteforbud kan bli et kontroversielt tema. Han mener det vil avhenge av sentrale myndigheters reaksjonsevne ved en rask forverring av situasjonen.

Han understreker at smittevernloven åpner for selvstendige vurderinger ut fra lokale forhold.

Han forteller at de per i dag ikke har påvist corona-smitte i kommunen, men tidligere har hatt fem smittetilfeller. Kommunen har også intensivert testingen nå og har fått testet ti prosent av kommunens innbyggere.

Oppdal: Ikke grunnlag for forbud nå

Kommuneoverlegen i nabokommunen Oppdal utelukker heller ikke hytteforbud, selv om det ikke er aktuelt på det nåværende tidspunkt.

– Vi følger situasjonen nøye. Det er ikke grunnlag for et hytteforbud nå, men om vi plutselig får mange smittede må det vurderes.

– Beredskapen vår er fastsatt: Vi har åtte leger, én ambulanse og to timer til nærmeste sykehus. Når befolkningstallet kan øke fra syv til 25.000 sier det seg selv at det kan bli utfordrende, sier kommuneoverlege Kirsten Opdahl i Oppdal. (Datter av kommuneoverlegen i Rennebu, journ.anm.).

VG har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om hva de vil gjøre med kommuner som ikke følger nasjonale retningslinjer.

– Kommunene har ikke hjemmel til å videreføre et hytteforbud lik det nasjonale. Vi fraråder kommunene å vedta egne innreiserestriksjoner, også de som omfatter hyttebeboere. Kommunene har imidlertid full frihet til å gi råd og anbefalinger til hyttebefolkningen sin, og vi oppfordrer hytteeiere til å lytte til rådene de får fra vertskommunene, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet

– Vi har satt i verk en rekke nasjonale tiltak og regler i forbindelse med coronaepidemien. For å beholde kontrollen med smittesituasjonen er det viktig at vi i all hovedsak har de samme reglene og tiltakene over hele landet. Dersom vi åpner opp for mange unntak kan det være vanskelig for innbyggerne og kommunene å håndtere, sier hun.

