I VINDEN: Miljøpartiet de Grønne, her ved toppkandidatene Lan Marie Berg (Oslo) og Thor Haakon Bakke (Bergen). Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Bompengepartiet faller – rekordmåling for MDG i Bergen

Etter to måneder på rad som byens største parti, faller Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) ned på tredjeplass i Bergen. Miljøpartiet De Grønne (MDG) gjør sin beste måling noensinne.

Spenningen i Bergen spisser seg til tre uker før kommunevalget.

Fortsatt er det helt åpent hvem som skal styre byen. Selv om Arbeiderpartiet er tilbake som største parti på augustmålingen Respons Analyse har gjort for VG og Bergens Tidende, er dagens byråd med Ap, Venstre og KrF langt unna å ha flertall.

Høyre er også i trøbbel og får 19,5 prosents oppslutning, kun 1,5 prosentpoeng over partiets dårligste valgresultat siden 1971.

– De to tradisjonelt største partiene i byen, de to som skal lede forhandlinger om et byråd etter valget, sliter. Begge har en velgerlojalitet på under 50 prosent, sier analysesjef Thore Gaard Olaussen i Respons til VG.

Han merker seg også at bompengemotstanderne ser ut til å ha prikket inn storformen litt for tidlig.

Partiet lander på 17,9 prosent på målingen, vel under sjokkmålingene på 25,4 og 25,2 prosent i henholdsvis mai og juni.

– Det ser ut til at oppslutningen til FNB nådde en topp i juni, og at den er noe lavere i august, sier Olaussen.

– Det gjør at det er litt usikkerhet rundt dem. Jeg tror de kommer inn med en betydelig gruppe i Bergen, men om de klarer å mobilisere til de høydene de nådde i juni er jeg litt usikker på.

MDG i støtet

Partiet som går mest fram og følgelig har mest å glede seg over, er Miljøpartiet De Grønne.

Aldri før har Respons Analyse målt partiet til en høyere oppslutning i Bergen. 8,7 prosent ville gitt MDG to nye mandater i bystyret, i tillegg til de fire de fikk ved forrige kommunevalg i 2015.

– MDG henter velgere ganske bredt, både fra SV, Arbeiderpartiet, Venstre og selvfølgelig også litt fra Høyre, sier Olaussen i Respons.

Førstekandidat Thor Haakon Bakke jubler når han ser tallene.

MDG: Førstekandidat MDG Bergen Thor Haakon Bakke under Miljøpartiet De Grønne sitt landsmøte på Fornebu i mai. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Det er selvfølgelig en kjempegledelig måling for oss. Det viser at folk støtter oppunder prosjektet til MDG i Bergen. Vi går til valg på å sette miljø, klima og mennesker først, sier han.

Bakke tror partiet tjener på å være motpol til Høyre, FNB og Frp – de tre eneste partiene MDG ikke vil samarbeide med i Bergen – gjennom å fokusere på de positive sidene ved å ha bompenger.

– Jeg var en av de første som var med på aksjonen med å klemme en bomstasjon. De trengte litt kjærlighet etter at noen hadde satt fyr på en bomstasjon tidligere i år, sier Bakke.

– Bompenger handler ikke kun om kollektivinvesteringer, det handler om å ha en god by for folk. Bomringer gir oss bedre luft, mer plass, mindre kø, mindre bilkjøring og lavere utslipp.

– Overskygges av bompengedebatten

For Høyres del fortsetter den svake formen i statsminister Erna Solbergs (H) hjemby. Partiets oppslutning på 19,5 prosent er ned 2,6 prosentpoeng fra forrige kommunevalg, og over 10 prosentpoeng svakere enn stortingsvalget i 2017.

18 prosent av Høyres 2017-velgere går til FNB, mens 18,3 prosent ikke er sikre på hva de ville stemt hvis det var kommunevalg i Bergen i morgen. Kun 47,4 prosent er lojale til partiet.

– Det kommer målinger veldig ofte nå fremover, og vi fokuserer på valgresultatet 9. september. Men det er klart at dette resultatet er ikke godt nok for Høyre i Bergen. Vi må mobilisere velgere som har satt seg på gjerdet, sier ordførerkandidat Harald Victor Hove (H) til VG.

BYRÅDSLEDERKANDIDAT: Høyres Harald Victor Hove. Foto: Terje Bringedal

Han tror en del av Høyres nedgang skyldes bompengediskusjonene i regjeringen, som ifølge ham overskygger den lokale valgkampen totalt.

– Når nasjonale saker får dominere forsvinner de lokale sakene, det opplever vi at velgerne i Bergen svarer på med å sette seg på gjerdet, sier han.

– Hvis «noen» hadde blitt ferdige med å forhandle snart, hadde det vært en fordel, uten jeg skal blande meg opp i konklusjonen. Vi har hatt en debatt i Bergen om lokale saker i det som føles ut som har vart et kvarter, før vi går rett tilbake på å diskutere bompenger, sier Hove.

Misfornøyd FNB-topp

Oppslutningen 17,9 prosent ville gitt FNB 12 mandater i bystyret i Bergen, nøyaktig 12 flere mandater enn det de har i dag.

Bompengegeneral Trym Aafløy er likevel misfornøyd med tallene.

– Jeg tror potensialet vårt er større enn dette. Vi bør ligge over 20 prosent hvis vi skal få gjort noe med bompengene i Bergen, sier han til VG.

MISFORNØYD: Bergen-topp Trym Aafløy i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). Foto: Hallgeir Vågenes

FNB-toppens teori er at valgkampreklamen til de etablerte partiene har begynt å slå inn. Aafløy ønsker å forby politisk reklame og mener det er et demokratisk problem som gjør det vanskelig for nye partier å etablere seg.

– Makten rår og de som har mest penger kan kjøpe seg valgoppslutning. Før de andre partiene begynte å teppebombe med annonser har vi ligget stabilt høyt, hevder Aafløy.

Hans andre teori er at velgerne har glemt hva som er alternativet til å stemme på FNB.

– Jeg tror det er flere som er misfornøyde med bompengene og vil stemme på oss. Alternativet med et sosialistisk, rødt styre i Bergen betyr mer bompenger og mer detaljstyring av innbyggerne, mener han.

Ap: – Ikke fornøyde

Ifølge VGs nyeste meningsmåling står Arbeiderpartiet i fare for å miste tolv mandater, og partiet har en nedgang på 17,3 prosent sammenlignet med forrige lokalvalg.

Førstekandidat og byrådslederkandidat Roger Valhammer er ikke fornøyd med målingen. Han mener partiet får merke konsekvensene av bompengestriden som pågår.

– Vi er ikke fornøyde med tallene målingen viser, men til tross for nedgang ser vi at Arbeiderpartiet er størst og at det er et klart flertall for et Ap-ledet byråd. Det er vi fornøyde med, sier Valhammer.

– Politikkens situasjon i Bergen har endret seg veldig etter bompengepartiet kom. Det er forståelig og kom ikke som en overraskelse. Min oppfatning er at flere vurderer å stemme i protest mot høye bompengeavgifter, selv om jeg ikke tror at alle de ønsker at Høyre og Frp skal overta, sier Valhammer.

