NED I LØNN: Varaordfører Jenny Følling (Sp) i nye Sunnfjord kommune. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Varaordfører får ikke millionlønn likevel

Senterpartiets Jenny Følling kunne fått en lønn på 1,3 millioner kroner i rollen som varaordfører i Sunnfjord. Nå sier ordfører Olve Grotle (H) at hun ikke får det likevel.

Grotle og Følling har fått krass kritikk for varaordførergodtgjørelsen i nye Sunnfjord kommune, som ville vært mer enn det både stortingsrepresentanter og byrådslederen i Bergen får.

Etter et vedtak i fellesnemnda for den sammenslåtte kommunen skulle varaordføreren egentlig være en deltidsstilling, med en årslønn på 30 prosent av ordførerlønnen.

En avtale mellom Høyre, Senterpartiet, MDG, Venstre og KrF sent torsdag kveld innebar imidlertid at varaordføreren ble en 100 prosents stilling, noe som ville betydd at Følling ville fått en årslønn på 1,3 millioner kroner dersom kommunen hadde fulgt fellesnemndas vedtak.

Det fikk opposisjonen til å tordne. Arbeiderpartiet og SV hadde også vært i forhandlinger med Sp, og antydet langt på vei at Føllings lønn var årsaken til at Senterpartiet valgte høyresiden.

Ap ville kun tilby Følling en 50 prosents stilling med en godtgjørelse på om lag 650.000 kroner.

– Antall plasser i formannskap og utvalg er likt i avtalen de har inngått med Høyre. Den eneste forskjellen er godtgjørelsen til varaordføreren, sa Aps toppkandidat Helge Robert Midtbø til Bergens Tidende.

– Aldri vært aktuelt

Følling sier til VG at hun mener hele saken er blåst ut av proporsjoner. Hun hevder det aldri har vært snakk om at hun skulle få en lønn på 1,3 millioner kroner, slik VG og flere medier meldte onsdag.

– Det som er riktig er at det under forhandlingene ble avtalt at både ordfører og varaordfører skulle være en full stilling, sier hun.

– Godtgjørelse var aldri tema. Godtgjørelsen er det kommunestyret som fastsetter. At varaordføreren skulle ha ordførergodtgjørelse har det aldri vært snakk om, sier Følling.

Påtroppende ordfører Grotle serverer samme budskap på en pressekonferanse fredag formiddag.

– Vi har aldri avtalt noe lønn for varaordføreren, sier han ifølge NRK.

Føllings lønn vil bli endelig bestemt av det nye kommunestyret i Sunnfjord. Det nye flertallet i kommunen presenterte i dag en modell som vil bety en lønn på om lag 945.000 kroner, 75 prosent av ordførerlønn.

Opposisjonen kritisk

SVs førstekandidat i Sunnfjord, Åsmund Berthelsen, var blant dem som gikk hardest ut mot varaordførerlønnen. Han er ikke fornøyd med svarene fra Følling og Grotle.

– Når Høyre og Senterpartiet ble enige om at Følling skulle jobbe 100 prosent, oppfattet hele det politiske miljøet at hun skulle få samme lønn som ordføreren, sier Berthelsen til VG.

Han ledet gruppen som innstilte på reglement for godtgjørelse til politikere i Sunnfjord, og viser til vedtaket i fellesnemnda.

– I dag sier ordføreren at lønnen til varaordføreren ikke er avtalt?

– Det synes jeg er flisespikking. De prøver å komme rundt, fordi de hadde gjort noe helt feil. Koblingen mellom godtgjørelsen til ordfører og varaordfører kommer frem av protokollen fra fellesnemndas møte 14. november.

– Hva tenker du om at ordføreren nå vil gi Jenny Følling 75 prosent av sin egen lønn?

– Jeg synes begge burde ligget lavere, men nivået er ikke hovedpoenget for meg. Det jeg reagerer på, er at de omstøter et vedtak uten noen form for politisk behandling, i en sen nattetime bak lukkede dører, sier Berthelsen.

Kommuniserte dårlig

Grotle vedgår overfor NRK at han har kommunisert dårlig om saken. Han ble intervjuet av flere medier med direkte spørsmål om Føllings lønn, uten at han tilbakeviste tallene.

– Dette kom ut i mediene i massivt omfang, og vi har tatt fatt i det i dag. Mange vil sikkert hevde at dette ikke den beste mediehåndteringen fra vår side. Vi må være ærlige på at vi ikke har vært gode nok, sier han.

Han vil ikke kommentere spørsmål om hvorvidt de snudde om lønnen som følge av torsdagens mediestorm. Følling avviser overfor VG at hennes lønn var avgjørende for Senterpartiets sidevalg.

– Det som avgjorde var totaliteten i tilbudet. Det er alltid sånn at skal du forhandle om ordføreren må du være villig til å gi den andre parten posisjoner, og det å ha en fulltids varaordførerstilling var viktig for oss, sier Følling.

