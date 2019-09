NED I LØNN: Varaordfører Jenny Følling (Sp) i nye Sunnfjord kommune. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NRK: Varaordfører mister millionlønn

Senterpartiets Jenny Følling skulle få en lønn på 1,3 millioner kroner i rollen som varaordfører i Sunnfjord. Etter kraftig kritikk er lønnen hennes nedjustert, ifølge NRK.

Det opplyser påtroppende ordfører Olve Grotle (H) i Sunnfjord kommune på et pressemøte fredag formiddag, melder Rikskringkasteren.

Bakgrunnen for nedjusteringen er så langt ukjent.

Lokalavisen Firda melder på sin side at Føllings lønn ikke er bestemt ennå, men at lokalpolitikerne nå diskuterer en lønn på om lag 950.000 kroner. Det tilsvarer ordningen for Vestland fylkesting.

Føllings opprinnelige lønn på 1,3 millioner kroner ble kjent onsdag kveld da det ble klart at Grotle skulle bli ordfører i den sammenslåtte kommunen, etter en avtale mellom Senterpartiet, Høyre, MDG, Venstre og KrF.

Flere reagerte ettersom kommunen i fjor vedtok at varaordføreren skulle ha en 30 prosents stilling, i motsetning til fulltidsstillingen hun nå får.

Arbeiderpartiet var lenge inne i maktampen og partiets ordførerkandidat Helge Robert Midtbø antydet overfor Bergens Tidende at Senterpartiet gikk til Høyre, fordi Ap ikke ville tilby like mye i lønn.

Ifølge Midtbø var skissen til avtale mellom Ap og Sp at han skulle bli ordfører etter valget, mens Sp skulle få varaordføreren i 50 prosent stilling.

– Høyre besluttet å bruke trekvart million kroner mer på varaordføreren, for at partiet skulle få ordføreren, sa SVs førstekandidat Åsmund Berthelsen til VG.

Ifølge NRK er Føllings nye lønn på 945.000 kroner. Det er ifølge rikskringkasteren ventet at hun får 100.000 i godtgjørelse fra fylkestinget, der hun er valgt inn.

Dette blir etter alt å dømme trukket fra lønna fra Sunnfjord kommune, slik at utgiften for kommunen blir på om lag 845.000 kroner.

