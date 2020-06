POSITIV PRØVE: Én vikarlege fra Sverige ved Nordfjord sykehus testet lørdag positivt for covid-19. Foto: Helse Førde

Svensk vikarlege testet positivt: – Burde ikke holde å si man er symptomfri

Sykepleierforbundet og Frps helsepolitiske talsperson mener det bør innføres helsetest av alle innreisende helsearbeidere etter to svenske helsepersonell-vikarer testet positivt for coronaviruset.

Nå nettopp

Lørdag opplyser Nordfjord sykehus at en svensk vikarlege har testet positivt for coronaviruset etter å ha fått karantenefritak. I tillegg er en svensk vikarsykepleier ved Sandnessjøen sykehus smittet.

– Det er helt utrolig. Helseminister Bent Høie burde ha stilt krav om at all helsepersonell som kommer fra andre land må gjennom en helsetest før de får arbeide her, sier helsepolitisk talsperson for Frp Åshild Bruun-Gundersen.

Legevikaren ved Nordfjord sykehus begynte å få symptomer torsdag, og testet positivt fredag. Personen skal ha ankommet Norge forrige helg, og fikk karantenefritak for å jobbe.

KRITISK: Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, mener vi må få på plass en helsesjekk for helsepersonell-vikarene fra Sverige og andre land som kommer til Norge. Foto: Gorm Kallestad

Torsdag begynte vedkommende å få symptomer, og holdt seg da borte fra jobb. Personen testet positivt fredag, og hadde da jobbet i to dager ved sykehuset.

– Legevikaren gjennomgikk smittekartlegging på vanlig måte i forkant av jobbingen. Vedkommende fikk innvilget karantenefritak, og kriteriene for dette var oppfylt, sier Hunskår Vingsnes til VG.

Det er uvisst om vikarsykepleieren ved Sandnessjøen sykehus har sittet i karantene i Norge i forkant av å ha begynt å jobbe.

Bruun-Gundersen ser med bekymring på de to tilfellene den siste uken.

– Det burde ikke holde å si at man er symptomfri. Det er å utsette norske innbyggere for en fare de burde vært forskånet mot.

les også Vikarlege fikk karantenefritak - testet positivt fredag

– Helt uforsvarlig

Bruun-Gundersen ber Høie snarest innføre en plikt for utenlandske arbeidere om en helseundersøkelse før de kan jobbe i norsk helsevesen.

– Dette innførte vi i forbindelse med å avdekke tuberkulose for rundt et år siden, og jeg kan ikke forstå at samme kravet ikke skal gjelde under coronapandemien.

Frp-politikeren peker på høye smittetall i Sverige, og mener det ikke bør være noe unntak for svenskene.

– Pasienter i Norge skal ikke være redd for å komme på norske sykehus å risikere å bli utsatt for smitte der, sier Bruun-Gundersen.

Fylkesleder for Sykepleierforbundet i Nordland Gjertrud Krokaa reagerte på praksisen allerede i slutten av mars.

– Vi har hatt så kraftige restriksjoner ellers i landet. Det er helt uforsvarlig å ikke sette disse vikarene i karantene, sier Krokaa.

les også India forbereder seg på smitteeksplosjon: – Vi er utslitte

FYLKESLEDER: – Nettopp for sykepleiere som har kontakt med pasienter er det kritisk viktig at man overholder karantenebestemmelsene og ikke at det ikke gis unntak sa Gjertrud H. Krokaa tilbake i mars. Foto: Norsk Sykepleierforbund

Hun stiller seg uforstående til at vikarene først settes i karantene etter at man merker symptomer.

– Dette er folk som jobber med svært syke og sårbare mennesker, som er veldig utsatt for smitte. Det å utsette både pasienter og kolleger for det, holder bare ikke mål.

Krokaa mener det er uetisk å skulle leie inn vikarer til Norge fra et land som trenger helsepersonell mer.

– Det er ikke akseptabelt. Vi klarer ikke å rydde opp i egen bemanningssituasjon her i landet, og bruker i stedet masse penger på å leie inn vikarer. Det sier litt om hvor desperat situasjonen er, når man henter inn fra et land med så høye smittetall.

– Nå må Bent Høie og regjeringen se på bruken av dette, sier hun videre.

VG har vært i kontakt med Helsedepartementet, men har ikke fått svar inntil videre.

Publisert: 27.06.20 kl. 20:06

Les også

Mer om Coronaviruset Sverige Sykehus Karantene

Fra andre aviser