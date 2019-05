JOURNALISTENE: Frank Haugsbø og Mona Grivi Norman på scenen under mediedagene i Bergen. Journalist Maria Mikkelsen, som også var en av vinnerne av den store journalistprisen i 2015, var ikke til stede. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tolga-saken vant den store journalistprisen

VGs avsløring om de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen på Tolga ble onsdag, under mediedagene i Bergen, tildelt en av de høyeste utmerkelsene i norsk presse.

Brødrene ble i flere år rapportert inn som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune og fikk senere vergemål mot sin vilje. VGs artikler førte til en stor offentlig gransking på oppdrag fra regjeringen.

Granskingsrapporten, som ble lagt frem i februar, ga en knusende dom. Den forteller blant annet om to brødre med feilført diagnose og feil ved registrering av psykisk utviklingshemmede som ga Tolga kommune i Hedmark syv millioner kroner mer enn de skulle i statlige midler.

SATT UNDER VERGE: Magnus Holøyen var en av tre brødre som ble satt under vergemål mot sin vilje. Foto: Krister Sørbø/VG

Det er VG-journalistene Maria Mikkelsen, Mona Grivi Norman og Frank Haugsbø som har ført saken i pennen. Trioen har tidligere i år vunnet Skup-diplom for saken.

Takker brødrene

– Tusen takk til de tre brødrene Holøyen, som lot oss komme så tett på deres liv og fortelle deres historie, sa VGs Mona Grivi Norman fra scenen under mediedagene i Bergen.

Også VGs nyhesredaktør Tora Bakke Håndlykken ønsker å takke brødrene.

– Prisen er først og fremst en anerkjennelse til Holøyen-brødrene som har våget å stå frem med sin historie. Det er vi veldig takknemlige for, og det vet vi at leserne våre også har verdsatt høyt, sier hun.

– Vi er veldig stolte av journalistene og hele VGs nyhetsredaksjon som jobber veldig hardt hver dag for for å levere viktig journalistikk og være nyhetsledende, legger nyhetsredaktøren til.

BRØDRENE: Fra v. Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen. Foto: Krister Sørbø/VG

– Skal ikke skje

Den regjeringsoppnevnte granskningsgruppen, som la frem sine resultater etter tre måneders arbeid, konkluderte med at vergemålene skulle vært opphevet tidligere, da sakene ikke var tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål.

Granskingsleder Rune Fjeld sa i forbindelse med fremleggelsen av rapporten at det ikke er holdepunkter for å si at Tolga kommune bevisst har rapportert feil for å få mer i statlige midler, men at kommunen har fått et urettmessig statlig tilskudd på syv millioner kroner.

– Det Magnus, Arvid og Lars Peder har opplevd skal ikke skje, så enkelt er det. Det er vår jobb å rydde opp i det, og det skal vi gjøre, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland under pressekonferansen i februar da rapporten fra Tolga-granskningen ble lagt frem.

Tolga-saken * I oktober fortalte VG historien om de tre brødrene Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen, som fikk vergemål mot sin vilje i mars 2017. * I begjæringene om vergemål skrev kommunelegen i Tolga en legeerklæring uten å møte brødrene. Hun oppga også at to av brødrene var psykisk utviklingshemmet, noe som skulle vise seg ikke å stemme. I en tilsynssak fikk legen kritikk fra Fylkeslegen. * Fylkesmannen i Hedmark opprettet vergemål for brødrene uten å spørre dem først. * Brødrene hadde i flere år blitt rapportert inn som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune. Denne rapporteringen påvirker hvor mye kommunene får i rammetilskudd, og utgjorde i 2017 omtrent 650.000 per person. * En utredning fra februar 2018 viste at Magnus og Lars Peder Holøyen ikke er psykisk utviklingshemmet. Vis mer vg-expand-down

Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug ga i januar en uforbeholden unnskyldning til Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen og deres mor Liv Melgård.

Også statsminister Erna Solberg har bedt om unnskyldning til de tre brødrene som ble satt under vergemål mot sin vilje.

Den store journalistprisen er utdelt siden 1992, da den erstattet den tidligere Narvesenprisen. Prisen, som deles ut av Norsk Presseforbund, består av et diplom og 100 000 kroner i prispenger.

Bak prisen står Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, NRK og TV2. Prisen ble onsdag delt ut under åpningen av Nordiske mediedager i Bergen.

Publisert: 08.05.19 kl. 18:56 Oppdatert: 08.05.19 kl. 19:46