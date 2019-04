VGs krimekspert anbefaler påskekrim

Øystein Milli anbefaler fire artikler og fire dokumentarer du kan bruke tid på i påsken.

1. The Price of Honor

Tenåringssøstrene Sarah og Amina Said blir drept av sin egen far Yaser Abdel Said i Texas. Den grusomme historien og farens flukt avdekkes steg for steg.

2. Drapsmysteriet i Alpene: Hvem drepte familien på ferie?

Politiets teorier involverer Saddam Hussein, et hemmelig forsvarsprosjekt og en seriemorder. En mor, far og en bestemor ble likvidert i sin egen bil – først åtte timer etter drapene oppdaget politiet den fire år gamle jenta som hadde gjemt seg under sin døde mors skjørt.

3. Seriemorderen Jeffrey Dahmer: Nekrofili, kannibalisme og voldtekt

Tre avkappede hoder i kjøleskapet. Bokser med kroppsdeler. Bilder av ofre, samt tønner med syre - og menneskekjøtt i poser klart for tilberedning var blant funnene politiet gjorde. Hvordan ble Jeffrey Dahmer en seriemorder? Og hvordan klarte han å holde det skjult så lenge?

4. The Writer With No Hands

Universitetslektoren Matt undersøker et mystisk Hollywood-dødsfall fra 1997. Filmskaperen Gary DeVore forsvant og ble funnet død et år senere, uten hender. Blant de etterlatte og Garys venner er flere skeptiske til den offisielle historien om hva som egentlig skjedde.

5. De farligste kvinnene på «death row»

I USA venter 53 kvinner på sine henrettelser. Hevn, sjalusi og aggresjon har fått dem til å begå brutale og utenkelige handlinger. Dette er noen av USAs farligste kvinner – og forbrytelsene som ga dem dødsdommen.

6. Ghosthunter

Jason er sikkerhetsvakt og spøkelsesjeger, men han jakter også på sin egen forsvunnede far. Jason husker lite av barndommen, men skal snart finne ut at sannheten han søker både er mer rystende og skremmende enn han kunne ane.

7. De dødsdømtes siste ord

De er dømt til døden for grusomme forbrytelser, men selv minutter før deres egen død klarer de ikke å legge lokk på galgenhumoren. Disse vitsene ble deres siste ord.

8. The Prince of Pennsylvania

Den eksentriske mangemillionæren og bryteren John du Ponts turbulente forhold til OL-vinnerne Mark og Dave Schultz endte fatalt.

