GLAD FORSAMLING: 200 000 abonnenter ble feiret i VG-redaksjonen 18.desember 2019. Foto: Janne Møller-Hansen

VG+ i 200 000!

I dag rundet VG+ hele 200 000 abonnenter og er nå Norges desidert største premiumtjeneste for betalt digitalt innhold.

VG

Oppdatert nå nettopp

Abonnentene har strømmet til VG+, som nå er dobbelt så store som neste konkurrent.

VG nådde i dag en milepæl, og har med det innfridd det ambisiøse målet om å nå 200 000 abonnenter før 2020.

– Den prestasjonen er vi utrolig stolte av. Ikke bare gir det grunn til optimisme for betalt unikt innhold, men det definerer også VG+ som det naturlig første, største og beste valget i markedet. Tusen takk til de 200 000 som er med oss i dag. Vi lover å gjøre alt vi kan for at dagen ikke er helt den samme uten VG+, både for dem som allerede har skjønt det og de som kommer til å gjøre det, sier en jublende VG+- redaktør, Jane Throndsen.

Les på VG+:

Doblet på tre år

Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder betalingsvillighet for unikt innhold. VG har doblet antall abonnenter på bare tre år. Og inntektene har fulgt etter.

– VG+ er nå blitt en reell «gamechanger» og gir VG et stadig sterkere digitalt inntektsben å stå på. Brukerbetaling er en helt vesentlig del av vår strategi på vei inn i fremtiden, sier Hilde Øier, direktør for brukerbetaling i VG, som er ekstra stolt over å klare det hårete målet uten å være med på den aggressive priskrigen, der mange falbyr produktet.

Ekstremt dedikerte folk og en vilje til gi leserne det aller beste, kjennetegner VG-kulturen og hele huset har brukt mye kraft på å utvikle VG+ med innhold og brukeropplevelse – kvalitet og eksklusivitet, forteller Throndsen.

Økt lojalitet

Målet har vært å skape et stort og bredt univers til våre abonnenter – og å øke lojaliteten til produktet.

– Det siste året har vi jobbet knallhardt for å skape flere eksklusive saker og bredere innholdsmiks, sportsrettigheter og noen av verdens beste dokumentarfilmer. Ambisjonene har vært høye, og da er det ekstra tilfredsstillende at vi treffer våre mange lesere og seere, sier Beate Koren, redaksjonell leder for VG+/digitale historier.

Dette er en vinn-vinn-situasjon: Flere fornøyde kunder gir også bedre økonomi til å utvikle journalistikken og tilby gode brukeropplevelser videre.

– Vi har satset sterkt på digital historiefortelling. Noen av våre beste magasindesignere jobber nå dedikert med fortellerteknikker som beriker våre beste saker – og som løfter det totale kvalitetsnivået til et nytt nivå. Responsen fra våre lesere har også vært meget godt. Resultatet er at vi ser en markant økning i antall sidevisninger og lesetid på vår journalistikk, sier Beate Koren.

Dette er en vinn-vinn-situasjon: Flere fornøyde kunder gir også bedre økonomi til å utvikle journalistikken og tilby gode brukeropplevelser videre.

– Vi har satset sterkt på digital historiefortelling. Noen av våre beste magasindesignere jobber nå dedikert med fortellerteknikker som beriker våre beste saker – og som løfter det totale kvalitetsnivået til et nytt nivå. Responsen fra våre lesere har også vært meget godt. Resultatet er at vi ser en markant økning i antall sidevisninger og lesetid på vår journalistikk, sier Beate Koren.

Publisert: 18.12.19 kl. 16:25 Oppdatert: 18.12.19 kl. 16:46

Mer om

Flere artikler