OVERLEGE: Ann Hege Aamodt på jobb ved Oslo universitetssykehus. Foto: PRIVAT:

Studie: Økt risiko for nevrologiske sykdommer etter coronasykdom

Nye undersøkelser viser at alvorlige nevrologiske sykdommer er en følgeskade som kan oppstå hos en stor andel av pasienter som har hatt covid-19.

For mindre enn 10 minutter siden

Det er en forskningsartikkel fra Journal of Alzheimer Disease som viser at covid-19 kan gi senskader med økt risiko for nevrologiske sykdommer som Alzheimer og Parkinson.

Anne Hege Aamodt er overlege ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, og i tillegg leder i Norsk nevrologisk forening.

Hun bekrefter at dette er noe norske nevrologer er årvåkne for, og at det forskes på både i Norge og utlandet.

En av tre får nevrologiske symptomer i akuttfasen – og noen ser ut til å være utsatte for lengre varende plager, opplyser Aamodt til VG.

– Det er ting som tyder på at dette viruset kan påvirke på aldersrelaterte sykdommer.

Sett tidligere

– Vi har også sett det etter pandemier tidligere. I etterkant av spanskesyken for over 100 år siden kom det flere tilfeller av Parkinson og demens, forteller hun.

Og etter SARS i 2002 som skyldtes et lignende koronavirus, var det økt forekomst av nevropsykologiske og nevropsykiatriske tilstander som depresjon, posttraumatisk stressforstyrrelse og fatigue. Og ut fra erfaringene med covid-19 ser det ut til å være lignende utfordringer.

Hun forklarer at viruset kan virke på hjernen på ulike måter, blant annet kan viruset komme inn i hjernecellene og påvirke aldringsprosesser i hjernen. Hun understreker at de fleste får helt forbigående symptomer, og at det derfor ikke er stor grunn til bekymring.

– På tilbudssiden

Hun påpeker at nå er på tilbudssiden for dem som har nevrologiske symptomer som ikke går over. Hun opplyser at de i første omgang bør ta kontakt med sin fastlege.

VG skrev i april at nevrologene ved Oslo universitetssykehus ba norske leger være oppmerksomme på at covid-19-pasienter kan ha nevrologiske symptomer som hodepine, nedsatt bevissthet og forvirring.

– De som har vedvarende nevrologiske symptomer, kan henvises nevrolog for vurdering. Det foregår også et nasjonalt prosjekt der de som har hjernerelaterte symptomer i etterkant av covid-19 blir fulgt opp i ett år, sier Aamodt.

Publisert: 24.06.20 kl. 19:38

