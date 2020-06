Brann ved kjemilab på Ås – brannvesenet har fått kontroll

Publikum bes holde avstand på grunn av mulige giftige gasser. Ingen er skadet.

Brannvesenet har nå fått kontroll på brannen og ingen er skadet.

Store politistyrker rykket ut til en brann i en kjemilab på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU) på Ås.

Politiet fikk melding om hendelsen nøyaktig klokken 15.30 onsdag.

Publikum ble bedt holde avstand på grunn av mulig giftige gasser.

Mange enheter fra brann er til stede, sier Owe Guldbransen, vaktleder ved ved 110-sentralen i øst til VG. Brannvesnet hadde også røykdykkerlag inne i bygget.

Brann oppsto i biologibygget

– Vi har akkurat fått tilbakemelding om at det er kontroll. Brannen er slukket. Nå er det bare røykutviklingen igjen, forteller operasjonsleder Trond Lorentzen i politiet Øst til VG under en time senere.

Brannen oppsto i biologibygget, i forbindelse med destruksjon av løsemidler som har tatt fyr, legger han til.

– Det ble først iverksatt sikkerhetsavstand og evakuering, men nå er dette under kontroll, avslutter Lorentzen.

Cirka 25 personer var til stede

– Så vidt vi vet per nå har det vært branntilløp på en kjemilab i forbindelse med undervisning. Cirka 25 personer var til stede, sier direktør ved NMBU, Lars Atle Holm.

De 25 personene var elever og en foreleser.

– Det ser ut som et begrenset branntilløp, men ettersom det er en kjemilab må vi ta høyde for at det kan være noe utvikling av gasser. Men foreløpig er det ikke grunn til å tenke større evakuering, sier Holm.

