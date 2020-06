FIKK IKKE GÅ I LAND: Jan Magne Mortensen er kaptein om bord på skipet MV Dina Polaris. Der har han på grunn av corona-epidemien i Europa tilbragt nesten 130 dager i strekk. Foto: Privat/Myklebusthaug Management

Corona-fanget på skip i månedsvis: – Skulle tro vi hadde svartedauden om bord

Kapteinen Jan Magne Mortensen (47) har tilbragt nesten 130 dager til havs på samme skip, på grunn av nedstengningen av Europa under corona-epidemien.

Mandag kommer seksbarnsfaren etter planen endelig hjem til familien på øya Vega i Nordland. Da har han ikke vært hjemme siden 22. januar og hele perioden har vært til sjøs, som kaptein for skipet MV Dina Polaris, uten mulighet til å mønstre av og gå i land på grunn av corona-krisen.

– Det spesielle var at vi ikke kunne gå i land. Man er innelåst. Skulle tro vi hadde svartedauen om bord, sier Mortensen på telefon fra flyplassen i Barcelona etter over fire måneder sammenhengende på det norskeide skipet.

Da han pratet med VG har det gått rundt 130 dager siden kapteinen gikk om bord på skipet i Lagos i Nigeria og satte kursen for Middelhavet.

– Vi har ikke vært i land siden vi mønstret på i Lagos. Det var rart å gå i land, sier Mortensen etter å ha tilbragt over fire måneder på båten, eid av det norske rederiet Myklebusthaug Management, som er 100 meter lang og 21 meter bred.

Etter planen skulle han egentlig mønstret av etter rundt seks uker på sjøen, på Malta i mars. I stedet stengte Malta grensene akkurat den dagen de til slutt ankom havnen på øya i Middelhavet. Stengingen 13. mars kom i takt med tiltakene til en rekke andre land i Europa da coronaepidemien spredte seg i Europa. Blant annet stengte også Danmark grensen dagen etter.

– Karene snakket om hva de skulle gjøre på fritiden da vi var på vei inn til Malta. Men da jeg så hva som skjedde sa jeg at slik det ser ut nå er er jeg ganske sikker på at vi ikke får mønstre av 13. mars og det skjedde, sier Mortensen.

Corona-epidemiens strenge tiltak sendte i stedet kapteinen og skipet til sjøs i ytterligere 78 dager med 15 mannskap om bord i tillegg til noen klienter.

LENGE TIL HAVS: Mortensen ombord på skipet på et bilde fra april. Det var på den tiden fortsatt lenge igjen av oppholdet om bord. Foto: Privat

Nedstengningen skjedde i løpet av kort tid fra de fikk om bord et filippinsk mannskap tidlig på dagen på Malta og resten ble nektet, samtidig som han selv og flere i mannskapet ikke fikk forlate skipet og gå i land.

Han forsto at dette kunne bli en langvarig periode til havs, der de utførte en ny jobb ved et offshore-anlegg utenfor Malta. Han forteller at de heller ikke her var velkommen på anlegget.

– De ville ikke se folk fra oss om bord. Vi var bannlyst. Vi har vært innforstått med situasjonen rundt i verden. Vi har mange nasjoner om bord og det er ikke bare å finne en havn som aksepterer alle, sier Mortensen og legger til at det heller ikke bare er for en kaptein å forlate båten.

– Det har vært et fantastisk mannskap å jobbe sammen med. Det har gått utrolig bra, sier Mortensen.

Lørdag kunne de imidlertid til slutt gå i land i den spanske havnebyen Algeciras, ikke langt unna Gibraltar. Mortensen påpeker at det faktisk var to personer om bord som hadde seilt i fire uker lenger enn ham selv.

Og siden han har vært borte har det skjedd litt av hvert på hjemmebane. Han har fått to nye barnebarn som han skal få se for første gang, sønnen har fylt 12 år, kona fylt 50 år og svigermor fylt 75 år. Selv feiret han også sin 47-årsdag ombord på «Dina Polaris». Og i samme periode, mens han hele tiden har måttet oppholde seg til sjøs, innførte Norge de mest inngripende tiltak i fredstid og Europa stengt ned som følge av coronaepidemien.

– Det er de der hjemme det er synd på. Det er ikke synd på oss. Vi er sjøfolk og er vant til å være lenge ute, sier Mortensen som imidlertid må innrømme:

– Jeg håper dette ikke er noe som gjentar seg, sier han og forteller at han nå som sjømann har papirer som gjør at han skal slippe karantene og komme seg uhindret hjem.

EKTEPAR: Jan Magne Mortensen (t.h.) og Beate Wika. Foto: Privat

Og hjemme på Vega venter kona Beate Wika (50), seks barn og åtte barnebarn.

– Jeg har jo savnet han enormt og han har jo fått to barnebarn til. Det er jo veldig spesielt. Han er mye borte så jeg er vant til det, Men så lenge borte har han ikke vært før, sier hun og forteller også at deres 12 år gamle sønn, som er en del yngre enn de andre barna deres har savnet faren veldig.

Hun spøker med at velkommen hjem også betyr å rydde i garasjen, klippe plen og ordne bilen. Samtidig venter også en etterlengtet ferietur.

– Nå skal vi ordne campingvogn og dra på campingplass. Der skal vi kose oss. Vi har ventet og ventet til han skal komme hjem, sier Wika.

Publisert: 01.06.20 kl. 09:22 Oppdatert: 01.06.20 kl. 10:00

