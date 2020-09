Nye regioner blir gule: Åpner for flere svenske «harryhandel»- destinasjoner

Flere land kan bli røde i slutten av uken, men en rekke svenske regioner vil sannsynligvis åpnes igjen.

Torsdag besluttet regjeringen å fjerne innreisekarantenen for flere svenske regioner, i tillegg til danske Sjælland og Kypros. Fra og med midnatt, natt til 5. september, er følgende regione «gule»:

Värmland

Jämtland

Örebro

Gotland

Västernorrland

Västerbotten

Samtidig fraråder Utenriksdepartementet nå reiser som ikke er strengt nødvendige til Italia og Slovenia, Vatikanstaten og San Marino

Fra lørdag er det mulig å reise karantenefritt til flere populære grensesteder - som Storlien ved grensen til Trøndelag, Charlottenberg ved Kongsvinger og Töcksfors ved Østfold-grensen.

Høie understreker at regjeringens råd fortsatt er å unngå unødvendige reiser, og sier at det også inkluderer korte reiser til Sverige og «harryhandel».

POPULÆRT: Butikkene i grensebyene har fylt opp lagrene for å håndtere svenskehandelen. Foto: Fredrik Solstad / VG

– Endelig!

VG snakket med aktører over svenskegrensen da FHI tirsdag anbefalte å åpne de tre nye regionene i Sverige.

Daglig leder for ICA i grensehandelbyen Tröckfors, Bjørn Hugoson, er strålende blid når VG snakker med han på telefonen onsdag ettermiddag.

– Dette er veldig gode nyheter! Endelig får vi tilbake våre kjære norske kunder!, utbryter Hugoson fornøyd.

På lørdag er det nøyaktig tre uker siden grensen til Värmland stengte - der populære shoppingsenter som Töcksfors og Charlottenberg ligger.

Ordfører Fredrik Larsson i den svenske regionen var den gang bekymret for konsekvensene reisekarantenen har hatt for svenske arbeidsplasser. Dette er dermed en gledesdag for butikksjefen.

– Vi er jo vant til at en god del av omsetningen er fra nordmenn, så dette er etterlengtet, sier Hugoson.

ICA-sjefen sier butikken som en respons til åpningen kommer til å ta inn en god del mer varer «til våre norske venner». Særlig kjøper nordmennene mye leskedrikk og tobakk, forteller han. Butikken planlegger også å hente inn flere folk på jobb.

– En god del av personalet vårt har vært korttidspermitterte, og vi gleder oss til å kunne ønske dem velkommen tilbake, sier Bjørn Hugoson, daglig leder for ICA Tröckfors til VG.

SISTE DAG: VG har onsdag snakket med aktører Foto: Fredrik Solstad / VG

Færre besøkende

Blant butikkene som har merket innreiserestriksjonene særlig godt er Systembolaget i Årjäng.

– Vi på Systembolaget merker det nøyaktig like godt som øvrig handel ved grensen. De siste ukene har kundestrømmen hit vært rolig, sier butikksjef Amira Tucek til VG tirsdag.

Når innreisekarantenen er der, minsker kundegrunnlaget.

– Men vi fokuserer på kundene og medarbeidernes helse og vil være nøye med avstand i butikken. Vi vil sluse inn kundene for å unngå trengsel og minimere risikoen for smittespredning, sier hun.

Dersom regjeringen går inn for det, vil altså karantenekravet fjernes for reiser til disse regionene, fra midnatt lørdag 5. september.

Publisert: 03.09.20 kl. 17:13

