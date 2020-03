TESTES: Her en halsprøve/spyttprøve som er tatt for å sjekke om noen er smittet med coronavirus. Foto: Line Møller, VG Foto: Line Møller

FHI bekrefter: 16 personer er smittet i Norge

16 av de 89 personene som er coronasmittet, har blitt smittet her hjemme i Norge.

Det bekrefter Folkehelseinstituttet (FHI) overfor VG etter kveldens pressebrief.

Deres oversikt over 86 norske coronasmittede, viser altså at 16 personer ikke har vært i utlandet selv, men har blitt smittet her hjemme. Det er en økning på 10 personer fra i går.

Fremdeles kan alle tilfellene knyttes til utbrudd i utlandet, de fleste i Nord- Italia.

I tillegg til FHIs 86, har VG registrert tre nye tilfeller i Rogaland. Les VGs sammenstilling her.

Totalt er smittetalene for Norge da altså:

66 av 89 er har vært på reise i Italia

2 av 89 har vært på reise i Iran.

1 har vært i Hong Kong.

1 i Kina.

Det er fortsatt tre tilfeller som FHI ikke har oversikt over. Blant de tre tilfellene er en person bosatt i Drammen som har vært på reise i England.

FHI sier det tar tid å smittespore alle.

– Det tar litt tid. For noen er det veldig klart, det står og lyser med store røde bokstaver at de var på et eller annet sted i italia - for andre er det litt mer arbeid bak, sier Line Vold, avdelingsleder for smitte og beredskap til VG.

Antallet coronasmittede utvikler seg hele tiden.

Her kan du selv spore smitteveiene: trykk her og scroll ned!

Folkehelseinstituttet sier at smittespredningen kan gå over i en ny fase, hvor de ikke klarer å knytte alle de smittede til et kjent utbruddsområde.

– Smittevernrådene er under fortløpende vurdering i takt med kunnskap om situasjonen og utviklingen i andre land, sa Vold torsdag.

Torsdag ble det kjent at en studie fra Kina antyder at koronaviruset har utviklet seg til to varianter, hvor den ene kan ha større potensiale for smittespredning.

Det tilbakeviser FHI.

– Det er ikke snakk om at et virus i senere tid har utviklet seg til en farligere variant, sier fungerende seksjonsleder Karoline Bragstad ved Folkehelseinstituttet.

De mener betydningen av dette forskningsfunnet ennå er uvisst, fordi studien er gjort på et lite antall virus og omtaler studien som «omstridt».

Det store antall nordmenn som har blitt smittet på reise i Nord-Italia ble denne uken så stort at Folkehelseinstituttet (FHI) gikk ut og frarådet alle reiser dit.

De vil hindre at flere drar dit og tar med smitte hjem.

Publisert: 05.03.20 kl. 22:05

