Fastlege vil bruke samme virusmedisin som Japan og Kina: – Norge må være forberedt

Lege Peter Dvergsdal mener legemiddelet Avigan kan spare myndighetene for store ressurser i kampen mot coronaviruset. Statens legemiddelverk er skeptiske.

Mangel på intensivplasser og respiratorer er blant helsemyndighetenes største bekymringer i den videre utviklingen av epidemien i Norge.

I ytterste konsekvens anslås det at én av fire nordmenn kan smittes av coronaviruset covid-19. Mens flesteparten kun vil oppleve mildere influensasymptomer, risikerer personer i risikogruppen å bli alvorlig syke.

Onsdag viser VGs oversikt at 71 coronasmittede ligger innlagt på sykehus.

Lege Peter Dvergsdal ved Fornebu legesenter mener myndighetene må tenke annerledes i måten de håndterer pasienter på.

– Norge må være forberedt på epidemi. Da er det medikamentbehandling som gjelder, sier han og viser til det antivirale legemiddelet Avigan, som er utviklet mot virusinfeksjoner.

Slik fungerer antivirale medikamenter Virus kjennetegnes ved at det først «blir levende» og multipliserer seg når molekylet kommer inn i den menneskelige cellen. Virustypen som forårsaker luftveisinfeksjoner, slik som Covid-19, kalles RNA-virus. Viruset bruker RNA-polymerase i cellen til å formere seg. Antivirale medikamenter som Avigan hemmer RNA-virusets evne til å formere seg inne i cellen, fordi det lager en falsk byggestein til RNA-polymerasen. Vis mer

Fordi det per dags dato ikke finnes medikamenter som har tilstrekkelig dokumentert effekt mot viruset, har land som Kina og Japan allerede iverksatt forsøk på å behandle coronasmittede pasienter med Avigan, også kalt Favipiravir.

Tirsdag skriver den kinesiske avisen People’s Daily, som siterer en talsperson for kinesiske forskningsmyndigheter, at de har fullført en såkalt klinisk test av medisinen.

Ifølge avisen har den kuttet ned febertiden for Covid-19-pasienter fra 4,2 dager til 2,5 dager, uten alvorlige bivirkninger.

– Feberen forsvinner over natten

Dvergsdal har som eneste allmennpraktiserende lege i Norge søkt om godkjenning til bruk av legemiddelet gjennom Legemiddelverket.

Det har han i tre år brukt til å behandle pasienter med luftveisinfeksjoner og feber – med høy suksessrate, sier han.

– Etter ett år tok vi ut statistikk på rundt 80 pasienter som vi hadde behandlet med Avigan. Alle hadde blitt bedre, feberen forsvinner over natten dersom behandlingen iverksettes tidlig nok.

Legen understreker at medikamentet kan gi bivirkninger under graviditet, og at man må gå på prevensjon minst fire uker etter behandling.

Dvergsdal sier at han i løpet av to dager kan få flydd inn nok Avigan-tabletter til å behandle 5000 pasienter. Men nå har Legemiddelverket besluttet ikke å fornye tillatelsen hans til å bruke legemiddelet.

– Dette er nytenking, og de ønsker å planlegge i samme spor som før, sier han.

Legemiddelverket: Ikke dokumentert effekt

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk avviser at Avigan er en «vidundermedisin».

Han understreker at legemiddelet har dokumentert effekt for noen sykdommer, men ikke for covid-19.

– En lang rekke legemidler prøves nå ut rundt omkring, på mer eller mindre godt eller dårlig grunnlag. Det skal foreligge troverdig dokumentasjon før vi skal anbefale å bruke et legemiddel mot covid-19, sier Madsen, som mener at ebolamedisinen remdesivir trolig er det beste alternativet til å behandle coronasmittede akkurat nå.

Fagdirektøren tilføyer at norske myndigheter følger nøye med på utviklingen på feltet.

– Dvergsdal mener at norske helsemyndigheter er lite nytenkende. Hva er din kommentar til det?

– Det er helt feil. Norske myndigheter tenker absolutt på alle disse tingene og vi har et tett samarbeid med de beste ekspertene på virussykdommer gjennom det europeiske legemiddelverket. Vi ønsker selvfølgelig å bruke medisiner som har dokumentert virkning, og som er testet under kontrollerte forhold. Ellers kan vi jo risikere at vi tar i bruk et middel på feilaktig grunnlag, slik at pasientene ikke får den beste behandlingen eller får bivirkninger, sier Madsen.

