Nesten 300.000 vil gi blaffen i reiserådene – risikerer millionregning

Nesten 300.000 nordmenn planlegger å se bort fra UDs reiseråd i sommer slik de foreligger nå, viser en ny undersøkelse. Det kan koste dyrt.

Undersøkelsen som analysebyrået Sentio har gjort for forsikringsselskapet If, viser at 291.000 personer vil blåse i reiserådene slik de nå er formulert.

Så mange som 5,4 prosent av de spurte svarer at de vil reise til Sverige, Spania, Hellas eller Tyrkia, eller land utenfor Europa.

Det gjør forsikringsselskapet bekymret.

– Reiserådene fra myndighetene er der for en god grunn, og reiseforsikringen gjelder ikke dersom du drar til et slikt land. En regning for behandling på privat sykehus i utlandet, og kanskje også ambulansefly hjem til Norge, kan komme opp i millionklassen. Det er ikke noe man vil sitte igjen med selv, sier Andreas Bibow Handeland til NTB.

Handeland er kommunikasjonsrådgiver i Europeiske, som er en del av If.

Han ønsker ikke at forsikringsselskapet skal fremstå som noe reisepoliti, og sier han forstår at mange er reisesultne.

– Men vi oppfordrer folk til å ha is i magen inntil videre. Vår jobb er å fokusere på tryggheten til kundene våre ved å fortelle hva som dekkes og ikke, samt hva de risikerer ved å trosse UDs reiseråd, sier Handeland.

Hytte og bilferie

Som forventet skal de aller fleste tilbringe sommeren innenfor landets grenser. Nesten 9 av 10 (83,9 prosent) svarer at de skal feriere i Norge i sommer. Dette tilsvarer 4,5 millioner nordmenn.

– Det viser at folk aktivt deltar i dugnaden for å begrense smittespredning, og med det lytter til myndighetenes råd, sier kommunikasjonsrådgiveren.

57 prosent av dem som holder seg i Norge, svarer at sommerferien skal tilbringes hjemme eller på hytta.

Ifølge undersøkelsen svarer 32,4 prosent at det blir bilferie i sommer, mens 13,4 svarer at det blir campingferie i år.

Uerfarne campingsjåfører

På spørsmål om hva som blir den største utfordringen med å feriere i Norge i sommer, svarer 46,9 prosent «folk som ikke respekterer smittevernreglene».

– Reiseforsikringen gjelder som normalt hvis noe skulle skje i Norge, og den dekker avbestilling dersom du skulle bli akutt syk før avreise, sier Handeland, som legger til at han håper at alle vil respektere og følge myndighetenes råd og anbefalinger.

Også flere i trafikken (32,9 prosent), dyrere ferie (28,8) og uerfarne bobil- og campingsjåfører (20,2) trekkes fram som utfordring med norgesferie.

Hele 1,2 millioner nordmenn (23 prosent) mener det blir utfordrende med ferie siden vi ikke får reist til utlandet.

