Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Ap-Giske om breddeidretten: – Må bruke sunt vett og skjære igjennom

Regjeringen må bruke «sunt vett og skjære gjennom» slik at bredde- og barnefotball kan starte igjen, mener Aps Trond Giske.

Oppdatert nå nettopp

VG fikk denne uken innsyn i et ferskt notat sendt fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet 9. juni. Der står det at det ikke anbefales ytterligere gjenåpning av barne- og breddeidretten før 1. september.

Dersom myndighetene følger anbefalingen, så vil hele sommeren 2020 gå sin gang uten seriekamper i barnefotballen.

– Jeg synes dette høres veldig ille ut, sier Trond Giske til VG.

Han er uforstående til at det etter all sannsynlighet ikke åpnes for barneidrett i sommer.

– Dette vil gi betydelige helseskadelige virkninger at bredde- og barneidretten blir så sterkt begrenset, kanskje i hele år, sier Giske som allerede i slutten av april gikk hardt ut mot kulturminister Abid Raja fordi han ikke ville åpne opp for eliteseriespill i fotball.

– Vanskelig å forstå

Han er redd for at en lang pause vil føre til frafall blant mange unge og at vokse ikke kommer i gang med trening og sosial kontakt med andre.

– Det er vanskelig å forstå når man åpner andre arenaer som danskebåten, kafeer og restauranter, men altså ikke breddeidretten.

Giske viser til Danmark som er i noenlunde samme smittesituasjon som Norge og som har åpnet mer på idrettssiden.

Allerede første uken i mai åpnet nemlig den danske Regjeringen for breddeidrett.

– At breddeidretten nevnes eksplisitt i dagens avtale om gjenåpning er positivt og en anerkjennelse av den enorme samfunnsverdi foreningsfellesskapet har i Danmark, sa Danmarks idrettspresident Charlotte Bach Thomassen 7. mai, ifølge NTB.

Det betyr, mener Giske, at for eksempel norske fotballag kan dra med danskebåten på treningsleir til Danmark og spille kamper der. Mens de ikke kan spille i Norge.

– Tror du det åpnes opp før 1. september som er datoen som er satt?

– Min sterke oppfordring er at her må man bruke sunt vett og skjære igjennom. Det er åpenbart at fordelene langt overstiger ulempene ved å åpne mer opp for breddeidretten, sier Giske.

VG har bedt om kommentar fra Kulturdepartementet, som idretten sorterer under, men de viser til Helse- og omsorgsdepartementet fordi smittetiltakene er regulert i deres forskrift.

ÅPNET: Treningssentre åpnet igjen denne uken. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

– Stivbeint

– Hva tenker du om at treningsentre er åpnet men ikke barne- og breddeidrett?

– Det er lettere å holde en-metersgrensen på et treningssenter enn på en fotballbane. Men smittefaren er så lav og det er uforståelig at det ikke er mulig å drive vanlig idrettsutøvelse nå, sier Ap-representanten.

– Hva mener du om 200-grensen på eliteseriekamper? Det er kanskje greit at ikke så mange er på Lerkendal når RBK ikke er i bedre form?

– Joda, det trengs støtte fra publikum på tribunen på Lerkendal nå, sier han lattermild og og fortsetter:

– Alvorlig talt, når to hundre kan møtes så skjønner jeg ikke hvorfor det ikke er plass til 200 på hver av de fire tribunedelene på eliteseriearenaene med null smittefare mellom gruppene. Igjen ser man at det er lagt opp til et stivbeint og lite løsningsorientert opplegg, sier Giske.

ENIG MED GISKE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Helge Mikalsen

– Ikke alltid vi følger rådene

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er enig med Giske.

– Norge må komme i gang, kultur og idrett er viktig. Det er god folkehelse i fotball. Den skaper fellesskap, aktivitet og glede. Og folk trenger glede! sier Vedum til Dagbladet.

Men det er fortsatt en liten mulighet for at det kan åpnes opp tidligere enn 1. september.

– Regjeringen vurderer rådene på selvstendig grunnlag og vurderer fortløpende. Vi har ikke satt en konkret dato for en eventuell endring ennå, sier Høie og legger til:

– Det er ikke alltid vi følger rådene, av og til legger vi vekt på andre synspunkter.

Publisert: 18.06.20 kl. 20:26 Oppdatert: 18.06.20 kl. 20:51

